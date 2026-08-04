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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Zebra Technologies, Pfizer, Cummins
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements individuels de titres: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse mardi, les prévisions optimistes de Caterpillar et Palantir ayant rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l'intelligence artificielle, tandis que les espoirs d'un accord imminent pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole brut. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à une forte demande de logiciels basés sur l’IA nL4N4410GY

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - En forte hausse alors que les ventes publicitaires soutenues ont propulsé le chiffre d’affaires trimestriel au-delà des estimations nL4N4410IO

** Powell Industries Inc POWL.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes nL4N4410KM

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression du bénéfice au deuxième trimestre nL4N4410SW

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N4410LZ

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse, mais une transaction devrait peser sur le résultat net

nL6N44017G

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse, les prévisions dépassant les estimations et le deuxième trimestre ayant dépassé les attentes nL6N4410J0

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Perte de terrain après l'avertissement de JPM selon lequel les efforts de redressement pourraient peser jusqu'à l'exercice 2028 nL4N4410OM

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410Q6

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - En baisse après le lancement d'une offre publique d'actions d'environ 2 milliards de dollars pour l'acquisition de Segro nL6N4410R1

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Peine à franchir un plafond technique à court terme

nL4N4410TF

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4410O5

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N4410UY

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL4N4410WL

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N4410WP

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4410T3

** Applied Optoelectronics Inc AAOI.O :

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

** Coherent Corp COHR.N :

BUZZ - Les entreprises américaines de photonique bondissent après l'annonce d'un projet d'interdiction des produits chinois destinés aux centres de données nL4N4410Y5

** Lisata Therapeutics Inc LSTA.O :

BUZZ - Recul après l'échec d'une fusion entraînant d'importantes suppressions d'emplois nL6N4410UM

** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N4410UO

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - S'apprête à céder ses modestes gains liés aux négociations avec AstraZeneca nL4N44111M

** Fidelity National Information Services Inc FIS.N :

BUZZ - Chute après la publication de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes nL4N441139

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - En baisse après un bénéfice du deuxième trimestre inférieur aux estimations nL4N44114Q

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Légère hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4410VU

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