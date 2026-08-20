LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Walmart, Atour Lifestyle, Wolfspeed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés globalement faibles jeudi, les rendements des obligations d’État ayant rebondi après un répit en début de semaine, tandis que les marchés évaluaient les résultats de Walmart. .N

** Moderna Inc MRNA.O : ** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En baisse malgré des résultats positifs pour son essai clinique sur un vaccin contre le mélanome nL6N44H0BA

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions de résultats décevantes et le retrait des perspectives annuelles nL6N44H0G9

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Relève la note de Michelin et Nokian Tyres, prévoit une reprise des bénéfices malgré la hausse des coûts

nL6N44H0I9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les actions du secteur des cryptomonnaies progressent alors que Trump exhorte le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies nL4N44H0LC

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - En baisse après des ventes comparables du deuxième trimestre inférieures aux estimations nL6N44H0K9

** Wolfspeed Inc WOLF.N :

BUZZ - En baisse après un chiffre d’affaires en recul au quatrième trimestre nL4N44H0NR

** Atour Lifestyle Holding Ltd ATAT.O :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre nL6N44H0M2

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - En hausse après avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour une thérapie génique ciblant un trouble métabolique rare

nL6N44H0MG

** Daqo New Energy Corp DQ.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre nL6N44H0N9

** Backblaze Inc BLZE.O :

BUZZ - Se stabilise après une augmentation de son émission d’obligations convertibles à hauteur de 175 millions de dollars

nL6N44H0NL