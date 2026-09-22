LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Vicor, Valero Energy, Crane NXT

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Les principaux indices de Wall Street sont restés stables mardi, après les hausses liées à l'IA enregistrées lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs attendaient d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran susceptibles de mettre fin à leur conflit qui dure depuis plusieurs mois. .N

** On Holding AG ONON.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL6N45E0CQ

** Vicor Corp VICR.O :

BUZZ - Bondit alors que les revenus de redevances entraînent une révision à la hausse des prévisions nL6N45E0CI

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la note de Valero Energy à "conserver"; le titre recule nL4N45E0M1

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin s'éloigne de son plus haut niveau depuis huit mois nL4N45E0K0

** Crane NXT Co CXT.N :

BUZZ - Jefferies attribue la note "Achat" à Crane NXT en raison de son potentiel d’augmentation des marges nL4N45E0O0