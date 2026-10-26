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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Verizon, Surgery Partners
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu évolué lundi, les investisseurs évaluant le recul des cours du pétrole brut tout en se préparant à une semaine dominée par les résultats des entreprises et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. .N

** Borr Drilling Ltd BORR.N :

BUZZ - En baisse après le naufrage de sa plate-forme au large du Gabon nL5N46C0EN

** Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras PBR.N :

** Itau Unibanco Holding SA ITUB.N :

** Banco Bradesco SA BBD.N :

** Mercadolibre Inc MELI.O :

BUZZ - Les ADR brésiliens s'effondrent après la victoire électorale surprise de Lula nL3N46C0HZ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement nL3N46C0IX

** Surgery Partners Inc SGRY.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un accord de rachat imminent pour Bon Secours nL3N46C0JK

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du cloud non traditionnel reculent après la publication d’Elon Musk sur une restructuration du secteur nL3N46C0M4

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - Recul après l'avertissement de Morgan Stanley sur une possible hausse des coûts de crédit nL3N46C0N6

** EQT Corp EQT.N :

BUZZ - Le titre recule en pré-ouverture après l'annonce d'un accord pour l'acquisition de Range Resources nL3N46C0OW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran pèse sur le pétrole nL3N46C0OA

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions annuelles et l'accord avec AWS sur l'IA nL6N46C0NF

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CONOCOPHILLIPS
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54,2350 USD NASDAQ 0,00%
EQT
55,620 USD NYSE 0,00%
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HARMONY GOLD SP ADR
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158,7400 USD NASDAQ 0,00%
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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