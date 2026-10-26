Un "pays de chiottes" : privé de Nobel, Trump se défoule sur la Norvège

Le président américain a employé une formule vulgaire rappelant celle par laquelle il avait désigné en 2018 Haïti ou certains pays d'Afrique, suscitant un énorme tollé dans le continent.

Donald Trump, dans le Michigan, le 25 octobre 2026 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Dans une nouvelle attaque envers le Comité Nobel norvégien, coupable de ne pas lui avoir attribué le prix de la paix, Donald Trump s'en est pris à Norvège, un "pays de chiottes" dont les émigrants ne sont pas bienvenus aux États-Unis. "Franchement, la Norvège craint. En fait la Norvège est devenue un pays de chiottes", a dit le président américain, lors d'un meeting électoral dans l'État du Michigan, dimanche 25 octobre.

Le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à la Sud-Africaine Navi Pillay pour sa carrière de juriste qui l'a vue combattre les pires atrocités, au Rwanda ou au Proche-Orient. Comme l'an dernier, Donald Trump, qui se targue de façon fantaisiste d'avoir mis fin à huit guerres, s'est indigné de n'avoir pas reçu la récompense prestigieuse. Il a parlé d'une "tache indélébile" sur la Norvège, ajoutant que le prix Nobel de la paix était "discrédité à jamais".

Midterms en approche

Dimanche, lors d'un meeting pourtant censé être focalisé sur les élections de mi-mandat et notamment le scrutin sénatorial du 3 novembre dans le Michigan, M. Trump a attribué de nouveau la récente agitation sociale en France à l'immigration. Il a poursuivi en se disant prêt à accepter des migrants de certains pays mais pas de la Norvège, "car je n'ai pas eu le prix Nobel", s'est-il justifié.