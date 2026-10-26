 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Croissance météorique et risques en pagaille, Anthropic lève le voile avant son entrée en Bourse
information fournie par AFP 26/10/2026 à 16:21

Ajouter Boursorama à vos sources

Anthropic a rendu public lundi son dossier d'introduction en Bourse ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Anthropic a rendu public lundi son dossier d'introduction en Bourse ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Anthropic a rendu public lundi son dossier d'introduction en Bourse, attendu depuis plusieurs semaines, qui confirme la croissance météorique de la start-up et insiste sur les nombreux risques liés à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de San Francisco, créateur du chatbot Claude, a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars, contre 4,6 milliards pour l'ensemble de l'année 2025.

Jamais une société n'avait atteint de tels revenus en seulement cinq ans d'existence.

Le document ne mentionne pas de valorisation ou de date d'introduction à Wall Street, plusieurs médias faisant état d'une entrée en novembre.

Toujours selon des médias, des investisseurs auraient demandé à la start-up de ramener sa valorisation de 2.000 à 1.500 milliards de dollars avant l'entrée en Bourse.

Selon les données publiées lundi par l'autorité américaine des marchés, la SEC, Anthropic était encore largement déficitaire au premier semestre.

Même en ôtant un effet comptable lié à la valorisation des actions du groupe, qui a plombé les comptes de 72 milliards de dollars, la société affichait toujours des pertes de 8,4 milliards.

A la différence de certains de ses concurrents, comme Google, Meta ou même SpaceX (qui contrôle xAI), Anthropic ne peut compter sur un flux de trésorerie provenant d'autres activités.

Pour s'assurer de disposer de capacités de calcul suffisantes pour développer ses modèles d'IA, l'entreprise a pris des engagements colossaux avec des fournisseurs d'informatique à distance (cloud).

Selon le document, ils étaient, fin juin, de 265 milliards de dollars étalés sur 20 ans, ce à quoi s'ajoutent des contrats qui ne prévoient pas de montant minimal.

Pour Jacob Bourne, analyste du cabinet Emarketer, le document "révèle la croissance explosive" d'Anthropic, mais aussi "les coûts exorbitants du développement de l'IA de pointe".

"Actions dangereuses"

Anthropic consacre près de 100 des 335 pages du document aux risques auxquels est exposée la société, notamment en ce qui concerne l'IA ( AFP / Nicolas TUCAT )

Anthropic consacre près de 100 des 335 pages du document aux risques auxquels est exposée la société, notamment en ce qui concerne l'IA ( AFP / Nicolas TUCAT )

Anthropic consacre près de 100 des 335 pages du document (hors annexes) aux risques auxquels est exposée la société, notamment en ce qui concerne l'IA.

Cette section du dossier d'introduction était très attendue, après une série d'incidents rapportés depuis juillet par Anthropic mais aussi OpenAI, Google ou Meta.

A aucun moment le groupe ne reprend à son compte les avertissements, lancés par de nombreux employés ou ex-salariés de grands acteurs de l'IA quant au risque que présenterait cette technologie pour l'humanité.

Anthropic prévient que ses systèmes de contrôle et garde-fous visant à empêcher l'utilisation malveillante de ses modèles ont déjà "failli, été mal configurés ou désactivés par erreur", ce qui "pourrait arriver de nouveau à l'avenir sans que nous ne le détections à temps".

"Nos modèles d'IA pourraient aussi provoquer eux-mêmes des dommages", notamment "en effectuant des actions dangereuses qu'aucun utilisateur n'a demandées", avertit Anthropic.

"Ces risques pourraient augmenter", poursuit le groupe, "dans la mesure où nos modèles deviennent de plus en plus puissants et se voient allouer davantage d'autonomie" par le biais des agents IA, à même d'effectuer des tâches de façon autonome.

Le principal rival d'OpenAI cite aussi les risques associés à l'utilisation de plus en plus intensive de l'IA pour mettre au point les nouveaux modèles.

De l'avis général, la qualité du code produit par IA approche désormais de celle des meilleurs programmeurs.

En juin, Anthropic a expliqué qu'une fois ce seuil formellement franchi, "les humains arrêteront complètement d'écrire du code et ne ferons plus que le contrôler" une fois rédigé.

Ce nouveau fonctionnement, appelé amélioration récursive autonome (RSI), implique que "des failles, des biais ou des erreurs présentes dans les modèles actuels pourraient se propager dans les prochaines versions" et s'aggraver au fil des itérations, met en garde Anthropic.

Par ailleurs, la RSI présente le risque de voir les modèles "améliorer leurs possibilités plus rapidement que notre capacité à (mettre en place) les mesures de sécurité adaptées", ajoute la société.

Pour parer à cette éventualité, Anthropic se réserve la possibilité de repousser le lancement d'un modèle ou d'en limiter la disponibilité, comme cela a été le cas en avril avec Mythos, jugé trop dangereux en matière de cybersécurité.

En septembre, le patron d'Anthropic Dario Amodei avait lancé un appel à ralentir le développement de l'IA, auquel s'était ralliés OpenAI, Google et SpaceX.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 26 octobre 17:21

    C’exactement ça ,proposer un chiffre invérifiable …et tout le monde va suivre ,sans savoir réellement ce qui va arriver …

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 26/10/2026
    Top 5 IA du 26/10/2026
    information fournie par Libertify 27.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX
    information fournie par Reuters 27.10.2026 04:43 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

  • Le président de gauche Lula brandit un drapeau lors d'un discours de victoire au second tour de la présidentielle devant ses partisans à Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, le 25 octobre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Brésil : le parti de Flavio Bolsonaro reconnaît la victoire surprise de Lula
    information fournie par AFP 27.10.2026 03:11 

    Le parti du candidat conservateur Flavio Bolsonaro a reconnu lundi la réélection surprise du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la tête du Brésil, à l'issue d'un scrutin que Donald Trump a qualifié de "truqué". Flavio Bolsonaro lui-même n'a pas reconnu ... Lire la suite

  • Vue de Riyad le 1er août 2023, en Arabie saoudite ( AFP / Fayez Nureldine )
    L'Iran dit avoir eu de "très bonnes" discussions avec des responsables saoudiens, turcs et pakistanais
    information fournie par AFP 27.10.2026 03:00 

    L'Iran a qualifié de "très bonnes" les discussions lundi à Téhéran avec l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, faisant état d'un rejet commun de toute ingérence étrangère dans la région. Cette rencontre visait à discuter des moyens d'empêcher un retour à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,68 -0,39%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
Or
4 010,97 -0,06%
EUR/USD SPOT
1,11687 -0,06%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank