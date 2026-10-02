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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Verastem, Tesla, Forgent
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse vendredi, un rapport sur l'emploi plus faible que prévu ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux américains ce mois-ci, ce qui a entraîné une baisse plus marquée des rendements des bons du Trésor, tandis que la baisse des cours du pétrole a également soutenu le moral des investisseurs. .N

** Moderna MRNA.O :

BUZZ - Les actions progressent en vue de leur entrée prévue dans l’indice Nasdaq 100 nL4N45O0ET

** Nike NKE.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d’affaires annuelles décevantes et de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL4N45O0EE

** Synaptics SYNA.O :

BUZZ - Synaptics et Onsemi en hausse suite à la révision de leur accord de fusion nL4N45O0F0

** Accenture ACN.N :

BUZZ - L'action en matière d'IA impressionne, mais la suite compte nL6N45O0E3

** Fair Isaac FICO.N :

** TransUnion TRU.N :

** Equifax EFX.N :

BUZZ – Les agences de notation américaines chutent après l’annonce d’un éventuel assouplissement de la réglementation sur les données hypothécaires par la FHFA nL6N45O0I3

** Coinbase Global COIN.O :

** Strategy MSTR.O :

** Robinhood Markets HOOD.O :

** Riot Platforms RIOT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin gagne environ 2 % nL6N45O0IT

** Antero Resources AR.N :

BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours sur Antero Resources nL4N45O0L4

** ExxonMobil XOM.N :

** Chevron CVX.N :

** Occidental Petroleum OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse en raison des négociations sur le diesel et de la publication des stocks de brut nL4N45O0MU

** Airbnb ABNB.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse de KeyBanc, qui la qualifie de « bénéficiaire de l'IA » nL4N45O0NM

** Rivian RIVN.O :

BUZZ - Rivian en hausse grâce à des livraisons record au troisième trimestre nL4N45O0P1

** Sable SOC.N :

BUZZ - En hausse; JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » nL6N45O0Q4

** Forgent FPS.N :

BUZZ - Forgent en hausse: Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer » nL6N45O0NT

** Tesla TSLA.O :

BUZZ - en hausse grâce à des livraisons encourageantes au troisième trimestre nL4N45O0RA

** Verastem VSTM.O :

BUZZ - En hausse grâce aux résultats positifs d’un médicament contre le cancer de l’ovaire

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