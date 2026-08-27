LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Veeva Systems, Dollar General, ChronoScale

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Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse jeudi après que les prévisions exceptionnelles de Nvidia ont redonné confiance aux investisseurs dans le secteur de l'IA et stimulé les valeurs technologiques. .N

** ASML Holding NV ASML.O ** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les résultats de Nvidia stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL8N44O0JQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires en hausse de 70 % pour le prochain exercice nL6N44O09H

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions revues à la hausse et le lancement du plug-in Claude AI nL6N44O095

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - Bondit après des résultats en chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au 4e trimestre nL4N44O0QB

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse grâce à son partenariat avec Nvidia

nL6N44O0J9

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - En baisse alors que le recul des livraisons de PC éclipse les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre nL6N44O0K2

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - En forte hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N44O0RM

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions solides et à des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

nL4N44O0SQ

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - La valeur s'envole après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N44O0TN

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : ** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après les résultats de Nvidia

nL4N44O0TE

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

** Equitable Holdings Inc EQH.N :

** Brighthouse Financial Inc BHF.O : ** Lincoln National Corp LNC.N :

BUZZ - Evercore estime que les réassureurs vie ne subiront que des répercussions limitées de l’enquête réglementaire mondiale sur TWG nL6N44O0MA

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Le titre recule alors que la perte au deuxième trimestre s'aggrave en raison de la baisse des ventes de modules et de projets nL4N44O0YA

** Hanover Bancorp Inc HNVR.O :

BUZZ - Raymond James lance la couverture de Hanover Bancorp avec une note « en ligne avec le marché » nL4N44O0ZS

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N44O0P4

** BranchOut Food Inc BOF.O :

BUZZ - Le titre recule après l'annonce des prix d'émission

nL6N44O0R9

** Alliant Energy Corp LNT.O :

BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours sur Alliant Energy nL4N44O0ZW

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N44O0Q9

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - En baisse malgré des prévisions annuelles optimistes

nL6N44O0PK

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un projet d'emprunt convertible de 2 milliards de dollars nL6N44O0Q0

** Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N :

BUZZ - Recule après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44O17O

** ChronoScale Corp CHRN.O :

BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec Microsoft pour le déploiement de l’IA nL6N44O0S1

** Celsius Holdings Inc CELH.O :

BUZZ - En baisse après que la Deutsche Bank a abaissé sa note de « acheter » à « conserver » nL4N44O18H