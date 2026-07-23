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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Teck Resources, Matador Resources, RTX
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:37
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse jeudi, les inquiétudes liées aux dépenses massives en intelligence artificielle ayant refait surface après la publication des premiers résultats des géants de la tech, tandis qu'une nouvelle flambée des cours du pétrole, liée à l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, a encore pesé sur le moral des investisseurs. .N

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,89% à l’ouverture, à 51.755,54. Le S&P 500 .SPX a perdu 1,08% à 7.418,29, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1,73% à 25.245,542 à l’ouverture.

** Rentokil Initial PLC RTO.N :

BUZZ - En baisse après que son homologue américain Rollins a manqué ses estimations trimestrielles nL6N43P0LD

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse après que la flambée des dépenses a suscité des inquiétudes quant aux rendements sur investissement de l’IA, sur fond de retard de Gemini nL4N43P0M0

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - En hausse avant la publication des résultats trimestriels post-scission et post-division d'actions

nL6N43O15O

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - En baisse sous la pression des activités liées à l'Obamacare nL4N43P0S5

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les entreprises énergétiques américaines progressent grâce à la hausse des cours du pétrole, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran menacent les voies d'approvisionnement nL4N43P0U2

** Teck Resources Ltd TECK.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N43P0US

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels nL4N43P0YR

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions nL4N43P0ZB

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - En hausse après que le service de streaming Peacock a enregistré son tout premier bénéfice nL4N43P0YP

** QuantumScape Corp QS.O :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats trimestriels nL4N43P11D

** Rollins Inc ROL.N :

BUZZ - Plonge après un chiffre d'affaires et des bénéfices du deuxième trimestre inférieurs aux attentes nL6N43P0T6

** Matador Resources Co MTDR.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition de Paloma Permian pour 1,3 milliard de dollars nL4N43P14E

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et une première consommation de trésorerie depuis plus de deux ans nL4N43P0T7

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL4N43P186

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année nL6N43P0U4

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43P18Z

** T-Mobile TMUS.O :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du deuxième trimestre nL4N43P0VP

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les craintes liées aux taux d'intérêt font chuter le cours de l'or

nL4N43P1BH

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : BUZZ - Les valeurs minières de l'argent reculent alors que la remontée du pétrole remet les hausses de taux de la Fed sur le devant de la scène nL6N43P0W5

** Albertsons Companies Inc ACI.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles nL6N43P0W7

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre nL6N43P0YC

** Dover Corp DOV.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations nL6N43P0YH

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15,140 USD NYSE -1,17%
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T-MOBILE US
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TECK RESOURCES RG-B
60,210 USD NYSE +0,58%
TESLA
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THERMO FISHER SC
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WEST PHARMACEUTI
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WHEATON PRECIOUS
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