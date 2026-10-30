LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Symbotic, Rivian, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, s'apprêtait à enregistrer de lourdes pertes à l'ouverture vendredi, après que le plan d'investissement agressif d'Amazon dans l'IA et l'avertissement d'Intel concernant la consommation de trésorerie ont intensifié les inquiétudes des investisseurs quant à l'escalade des coûts liés au déploiement des infrastructures d'IA et au délai de rentabilité. .N

** Mondelez International Inc MDLZ.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations nL6N46G0GV

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - En baisse alors que les dépenses en IA accélèrent la consommation de trésorerie et que les prévisions de chiffre d’affaires du quatrième trimestre déçoivent nL3N46G0SF

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les prévisions d’Intel et les résultats des géants de la tech ravivent les craintes liées à l’IA nL5N46G0MJ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance nL3N46G0W8

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Chute après avoir signalé des difficultés liées au trafic généré par la recherche IA nL6N46G0IT

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - En hausse après que la bonne santé du secteur du raffinage a permis de dépasser les prévisions de bénéfices au troisième trimestre nL3N46G0Z6

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - S'apprête à perdre plus de 120 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que les perspectives moroses pèsent sur le secteur des puces électroniques nL6N46G0I7

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N46G17H

** ExxonMobil Corp XOM.N :

BUZZ - En hausse grâce à des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux prévisions, portés par les marges de raffinage nL3N46G0YX

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'une injection de kétamine sans conservateur nL3N46G1AR

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N46G0NZ

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46G1C7

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - En baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations nL6N46G0LX

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles nL6N46G0N8

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre; les commandes de Gulfstream et du secteur maritime stimulent le carnet de commandes

nL3N46G1D0

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N46G0LE

** Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

nL3N46G1FM

** Symbotic Group Corp SYM.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord d'automatisation élargi avec Walmart nL6N46G0OY

** Cboe Global Markets Inc CBOE.N :

BUZZ - En hausse après la publication des résultats du troisième trimestre nL3N46G1GG

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les valeurs de l'IA chancellent alors que la frénésie dépensière des géants de la tech inquiète les investisseurs

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