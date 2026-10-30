 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Symbotic, Rivian, Intel
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:11

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, s'apprêtait à enregistrer de lourdes pertes à l'ouverture vendredi, après que le plan d'investissement agressif d'Amazon dans l'IA et l'avertissement d'Intel concernant la consommation de trésorerie ont intensifié les inquiétudes des investisseurs quant à l'escalade des coûts liés au déploiement des infrastructures d'IA et au délai de rentabilité. .N

** Mondelez International Inc MDLZ.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations nL6N46G0GV

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - En baisse alors que les dépenses en IA accélèrent la consommation de trésorerie et que les prévisions de chiffre d’affaires du quatrième trimestre déçoivent nL3N46G0SF

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les prévisions d’Intel et les résultats des géants de la tech ravivent les craintes liées à l’IA nL5N46G0MJ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance nL3N46G0W8

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Chute après avoir signalé des difficultés liées au trafic généré par la recherche IA nL6N46G0IT

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - En hausse après que la bonne santé du secteur du raffinage a permis de dépasser les prévisions de bénéfices au troisième trimestre nL3N46G0Z6

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - S'apprête à perdre plus de 120 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que les perspectives moroses pèsent sur le secteur des puces électroniques nL6N46G0I7

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N46G17H

** ExxonMobil Corp XOM.N :

BUZZ - En hausse grâce à des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux prévisions, portés par les marges de raffinage nL3N46G0YX

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'une injection de kétamine sans conservateur nL3N46G1AR

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N46G0NZ

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46G1C7

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - En baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations nL6N46G0LX

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles nL6N46G0N8

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre; les commandes de Gulfstream et du secteur maritime stimulent le carnet de commandes

nL3N46G1D0

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N46G0LE

** Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

nL3N46G1FM

** Symbotic Group Corp SYM.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord d'automatisation élargi avec Walmart nL6N46G0OY

** Cboe Global Markets Inc CBOE.N :

BUZZ - En hausse après la publication des résultats du troisième trimestre nL3N46G1GG

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les valeurs de l'IA chancellent alors que la frénésie dépensière des géants de la tech inquiète les investisseurs

nL6N46G0R7

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACUMEN PHARMA
0,3006 USD NASDAQ -86,87%
ALPHABET-A
280,5400 USD NASDAQ -1,16%
AMAZON.COM
237,9532 USD NASDAQ -2,39%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,5200 USD NASDAQ -8,81%
ASML HOLD NY SP ADR
1 595,9300 USD NASDAQ -4,76%
CAPRI HLDG
18,580 USD NYSE +15,69%
CHEVRON
235,360 USD NYSE +1,70%
COINBASE GLB RG-A
141,4600 USD NASDAQ -11,91%
COLGATE-PALMOLIV
95,110 USD NYSE +2,07%
EXELON
46,4450 USD NASDAQ +1,17%
EXXONMOBIL
187,630 USD NYSE +2,46%
GENL DYNAMICS CO
378,080 USD NYSE +1,91%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
INTEL
65,7850 USD NASDAQ -28,55%
MONDELEZ INTL RG-A
65,0150 USD NASDAQ +3,97%
NEWELL BRANDS
5,2350 USD NASDAQ +3,05%
NRX PHARMA
2,1450 USD NASDAQ -19,36%
NVIDIA
207,8200 USD NASDAQ -2,73%
Pétrole Brent
117,49 USD Ice Europ +1,58%
Pétrole WTI
104,48 USD Ice Europ +1,55%
REDDIT
99,165 USD NYSE -23,66%
REGENERON PHARMACEUTICALS
921,0600 USD NASDAQ +12,49%
RIOT PLATFORMS
12,7750 USD NASDAQ -7,02%
RIVIAN AUTO RG-A
12,1950 USD NASDAQ +6,51%
SANDISK
1 220,2300 USD NASDAQ -8,26%
STMICRELCTRO-NY REG
47,280 USD NYSE -5,44%
STRATEGY RG-A
128,9450 USD NASDAQ -8,95%
SYMBOTIC RG-A
36,7200 USD NASDAQ -1,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,7 -19,03%
CAC 40
7 973,09 +0,04%
Pétrole Brent
117,58 +1,66%
TOTALENERGIES
85,65 +1,24%
SOITEC
120,8 -9,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank