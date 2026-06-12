information fournie par Reuters • 12/06/2026 à 15:08

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, SharonAI, Medline

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Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse vendredi, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient au lancement de SpaceX d'Elon Musk , considéré comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street. .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse alors que le départ du directeur financier tempère la révision à la hausse des perspectives nL6N42K0AQ

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : ** Satellogic Inc SATL.O : ** Roundhill Space & Technology ETF MARS.N : ** Procure Space ETF UFO.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales américaines en hausse avant l'entrée en bourse de SpaceX nL4N42K0K6

** Astera Labs Inc ALAB.O : ** CoreWeave Inc CRWV.O : ** Nebius Group NV NBIS.O : ** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - Hausse après l'intégration dans le Nasdaq-100

nL4N42K0KJ

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars pour financer un médicament contre la leucémie

nL6N42K0OI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Prêt pour des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

nL6N42K0N2

** MBX Biosciences Inc MBX.O :

BUZZ - Publication des données sur un an concernant un médicament contre les troubles hormonaux, chute du cours de l'action nL4N42K0SK

** SharonAI Holdings Inc SHAZ.O :

BUZZ - En hausse après un partenariat avec Nvidia visant à renforcer la capacité cloud en Australie nL6N42K0PJ

** United Community Banks Inc UCB.N :

BUZZ - Va céder son activité de financement d'équipements; le titre progresse nL6N42K0PP

** First Advantage Corp FA.O :

BUZZ - Bond de l'action suite à son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N42K0PE

** Williams-Sonoma Inc WSM.N :

BUZZ - En hausse; BofA lance une recommandation "acheter"

nL6N42K0Q9

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Affecté par l'incendie de son site en Californie; le titre recule nL4N42K0W1

** LIXTE Biotechnology Holdings Ltd LIXT.O :

BUZZ - Va acquérir le fabricant de batteries NOMAD, se détourne des médicaments anticancéreux; le titre progresse

nL4N42K0WJ