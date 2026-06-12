 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, SharonAI, Medline
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse vendredi, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient au lancement de SpaceX d'Elon Musk , considéré comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street. .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse alors que le départ du directeur financier tempère la révision à la hausse des perspectives nL6N42K0AQ

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : ** Satellogic Inc SATL.O : ** Roundhill Space & Technology ETF MARS.N : ** Procure Space ETF UFO.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales américaines en hausse avant l'entrée en bourse de SpaceX nL4N42K0K6

** Astera Labs Inc ALAB.O : ** CoreWeave Inc CRWV.O : ** Nebius Group NV NBIS.O : ** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - Hausse après l'intégration dans le Nasdaq-100

nL4N42K0KJ

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars pour financer un médicament contre la leucémie

nL6N42K0OI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Prêt pour des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

nL6N42K0N2

** MBX Biosciences Inc MBX.O :

BUZZ - Publication des données sur un an concernant un médicament contre les troubles hormonaux, chute du cours de l'action nL4N42K0SK

** SharonAI Holdings Inc SHAZ.O :

BUZZ - En hausse après un partenariat avec Nvidia visant à renforcer la capacité cloud en Australie nL6N42K0PJ

** United Community Banks Inc UCB.N :

BUZZ - Va céder son activité de financement d'équipements; le titre progresse nL6N42K0PP

** First Advantage Corp FA.O :

BUZZ - Bond de l'action suite à son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N42K0PE

** Williams-Sonoma Inc WSM.N :

BUZZ - En hausse; BofA lance une recommandation "acheter"

nL6N42K0Q9

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Affecté par l'incendie de son site en Californie; le titre recule nL4N42K0W1

** LIXTE Biotechnology Holdings Ltd LIXT.O :

BUZZ - Va acquérir le fabricant de batteries NOMAD, se détourne des médicaments anticancéreux; le titre progresse

nL4N42K0WJ

Valeurs associées

ADOBE
218,8000 USD NASDAQ 0,00%
ASTERA LABS
367,4700 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
95,7400 USD NASDAQ 0,00%
ENLIVEN THERP
40,3600 USD NASDAQ 0,00%
FIRST ADVANTAGE
15,5600 USD NASDAQ 0,00%
INTUITIVE MACH RG-A
30,6400 USD NASDAQ 0,00%
LIXTE BIOTECH
7,2500 USD NASDAQ 0,00%
MBX BIO
37,2500 USD NASDAQ 0,00%
MEDLINE RG-A
37,1300 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ 100 INDEX
29 446,18 Pts Index Ex 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
222,2400 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
204,8700 USD NASDAQ 0,00%
SATELLOGIC RG-A
7,5200 USD NASDAQ 0,00%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
TERADYNE
381,4000 USD NASDAQ 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
218,710 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 339,52 +1,69%
Pétrole Brent
88,12 -1,13%
SOCIETE GENERALE
72,97 +5,52%
TOTALENERGIES
75,61 -3,06%
EXAIL TECHNOLOGIES
99,4 -17,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank