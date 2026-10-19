LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, Intel, Silgan Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, les titres liés à l'IA ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor a renforcé l'optimisme des investisseurs. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - J.P. Morgan relève la note d'Intel à « neutre », le titre progresse nL6N4650J6

** Red Cat Holdings Inc RCAT.O :

BUZZ - Envisage d'acquérir l'autrichien Steyr Motors; le titre progresse nL6N4650JZ

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Rebond après la pire semaine depuis trois mois

nL6N4650L8

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N4650Q3

** Nebius Group NV NBIS.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - Rebond des valeurs américaines du « néocloud » grâce à des achats sur repli après la correction du secteur de l’IA

nL6N4650O2

** Silgan Holdings Inc SLGN.N :

BUZZ - Annonce l'acquisition de Trivium pour 3,4 milliards de dollars; le cours de l'action progresse nL4N4650SI