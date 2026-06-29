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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, Charter, Gulfport Energy
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse lundi, l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux investisseurs après plusieurs jours d'hostilités entre les États-Unis et l'Iran, tandis que l'action Comcast s'envolait grâce à son projet de scission en deux sociétés. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse alors que la société cherche à poursuivre eBay malgré un refus nL4N4310JV

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En hausse alors que la fusée de Musk et le géant de l'IA s'apprêtent à rejoindre le Nasdaq-100 nL4N4310KX

** Viridian Therapeutics Inc VRDN.O :

BUZZ - Bondit après l'autorisation par la FDA américaine d'un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne

nL4N4310OR

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce au projet de scission de NBCUniversal et de Sky nL4N4310S6

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'un regroupement d'actions

nL4N4310TU

** Martin Marietta Materials Inc MLM.N :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une fusion de 13,5 milliards de dollars avec Lhoist North America nL4N4310V4

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - Le titre bondit après l’annonce de discussions en vue d’un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile avec SpaceX nL4N4310MP

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de l'acquisition d'Iridium Communications pour 8 milliards de dollars

nL6N4310P6

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - En hausse après l'approbation par l'EXIM d'un financement de 49 millions de dollars nL4N4310Y8

** Larimar Therapeutics Inc LRMR.O :

BUZZ - Chute alors que des inquiétudes concernant la sécurité refont surface dans une mise à jour sur l'étude d'un médicament contre une maladie rare nL4N4310YD

** Booz Allen Hamilton Corp BAH.N :

BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec OpenAI

nL4N431103

** Gulfport Energy Corp GPOR.N :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N4310QH

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64,260 USD NYSE +3,38%
CHARTER COMM RG-A
152,4150 USD NASDAQ +14,05%
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25,2250 USD NASDAQ +8,87%
FUELCELL ENERGY
28,0100 USD NASDAQ +16,71%
GAMESTOP
21,890 USD NYSE +0,83%
GULFPORT ENERGY
166,285 USD NYSE +2,21%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX -1,91%
LARIMAR THERAP
3,0250 USD NASDAQ -17,35%
MARTIN MARIETTA
584,370 USD NYSE -5,11%
Pétrole Brent
72,83 USD Ice Europ -2,69%
Pétrole WTI
70,42 USD Ice Europ -0,14%
ROCKET LAB
91,5950 USD NASDAQ +8,35%
ROCKWELL MEDICAL
0,5834 USD NASDAQ -10,38%
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152,3300 USD NASDAQ -0,59%
VIRIDIAN THERAPT
18,3000 USD NASDAQ +2,23%
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