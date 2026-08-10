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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, AAON, Vertex Pharma
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 15:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte lundi, les investisseurs évaluant les développements au Moyen-Orient susceptibles d'influencer la réouverture du détroit d'Ormuz et se préparant à une semaine riche en données cruciales sur l'inflation et en résultats d'entreprises. .N

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N4470KX

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En baisse, Jefferies abaisse sa note en raison des inquiétudes liées à l'anniversaire de l'iPhone nL6N4470IQ

** National Energy Services Reunited Corp NESR.O :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL6N4470ID

** Varex Imaging Corp VREX.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Teledyne s'apprête à racheter le fabricant d'appareils d'imagerie radiographique dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars

nL4N4470MN

** Tenax Therapeutics Inc TENX.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament cardiaque à atteindre l'objectif d'une étude de phase avancée nL4N4470NC

** AbCellera Biologics Inc ABCL.O :

BUZZ - En hausse après qu’un médicament expérimental a réduit les bouffées de chaleur lors d’un essai de phase intermédiaire nL4N4470NT

** Sionna Therapeutics Inc SION.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament expérimental à atteindre l'objectif d'un essai de phase intermédiaire

nL4N4470NN

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4470JQ

** CECO Environmental Corp CECO.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 nL6N4470KJ

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un projet de cession d'actions de 15 milliards de dollars nL6N4470KB

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Retour au-dessus du cours d'introduction en bourse pour la première fois depuis environ un mois nL6N4470KU

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4470KM

** Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N :

BUZZ - Recul suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue pour financer une acquisition nL6N4440WV

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce qu'elle envisagerait de retirer son offre de 56 milliards de dollars sur eBay

nL4N4470S5

** MarineMax Inc HZO.N :

BUZZ - S'envole après l'annonce que Safe Harbor serait sur le point d'être rachetée nL6N4470L4

** Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O :

BUZZ - Accepte d'être privatisée dans le cadre d'une opération d'un milliard de dollars; le cours de l'action s'envole nL4N4470TV

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Le titre s'envole après la conclusion d'un accord avec Boeing nL4N4470V6

** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O :

BUZZ - Le titre progresse après un revers subi par un médicament concurrent destiné au traitement d'une maladie génétique nL4N4470VF

** Duke Energy Corp DUK.N :

BUZZ - Recul après l'annonce d'un projet d'émission d'unités de capital de 1,75 milliard de dollars nL6N4470MJ

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ABCELLERA BIOLOG
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APPLE
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ARCHER AVIATION
6,255 USD NYSE +12,10%
BOWMAN CNSLTNG
42,4200 USD NASDAQ +55,78%
CECO ENVIRONMENT
11,0600 USD NASDAQ -5,06%
CECO ENVIRONMENT
70,3800 USD NASDAQ -0,76%
DUKE ENERGY
121,180 USD NYSE -2,95%
GAMESTOP
18,785 USD NYSE -1,91%
INTEL
97,5200 USD NASDAQ -4,06%
MARINEMAX
52,120 USD NYSE +46,01%
NATL ENERGY SVC
35,7900 USD NASDAQ +23,33%
RYMAN HOSP REIT
119,895 USD NYSE -0,79%
SIONNA THER
4,5000 USD NASDAQ -91,18%
SPACEX
138,7400 USD NASDAQ +4,23%
TARGET HOSPITLTY
16,0700 USD NASDAQ -2,67%
TENAX THERAPEUT
1,3750 USD NASDAQ -89,77%
VAREX IMAGING
18,4600 USD NASDAQ +48,75%
VERTEX PHARMA
523,9100 USD NASDAQ +5,61%
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