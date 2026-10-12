information fournie par Reuters • 12/10/2026 à 15:03

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Salesforce, Brown & Brown, IonQ, Harmony Biosciences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte lundi, les investisseurs surveillant les cours du pétrole et l'actualité mondiale avant la publication, plus tard dans la semaine, des résultats bancaires et des données sur l'inflation, qui devraient largement influencer la trajectoire des taux de la banque centrale. .N

** Bristol Myers BMY.N :

BUZZ - Bristol Myers en hausse grâce à des résultats d'essais cliniques positifs pour des médicaments contre le cancer et les maladies pulmonaires nL6N45Y0NM

** Dauch Corp DCH.N :

BUZZ - Dauch Corp en hausse après la nomination d’un nouveau directeur financier

nL4N45Y0S1

** Salesforce CRM.N :

BUZZ - BofA relève deux fois sa recommandation sur le titre à « acheter »; l'action progresse nL4N45Y0O4

** Brown & Brown BRO.N :

BUZZ - TD Cowen initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat » nL4N45Y0OF

** IonQ IONQ.N :

BUZZ - Le titre recule après l'acquisition, pour 1,3 milliard de dollars, de la société de cybersécurité Elisity

nL6N45Y0MO

** Harmony Biosciences HRMY.O :

BUZZ - Le directeur général Dayno prend sa retraite, le directeur des opérations prendra la relève; le cours de l'action recule nL4N45Y0PB

** First Tracks Biotherapeutics TRAX.O :

BUZZ - Le cours de l'action s'envole grâce aux résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie cœliaque nL6N45Y0MU

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à la hausse du chiffre d'affaires préliminaire du troisième trimestre

nL6N45Y0NC

** GoDaddy GDDY.N :

BUZZ - RBC abaisse sa note en raison des craintes liées aux bouleversements liés à l'IA nL6N45Y0G3

** Biogen BIIB.O :

BUZZ - J.P. Morgan relève sa recommandation à « surpondérer », le cours de l'action progresse nL6N45Y0H1

** IREN IREN.O :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après l'annonce d'un contrat pluriannuel de services cloud avec Anthropic

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