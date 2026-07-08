LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Rivian Automotive, FuelCell Energy, Coty

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les contrats à terme sur le Nasdaq atteignant leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après que le président Donald Trump a déclaré que l'accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était "terminé", ce qui a fait flamber les cours du pétrole et poussé les investisseurs à se réfugier vers des valeurs sûres.

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** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après l'annonce par Trump de la "fin" de l'accord avec l'Iran nL4N43A0TR

** Newmont Corp NEM.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les actions des sociétés aurifères chutent après que Trump a déclaré que l'accord de paix avec l'Iran était "terminé"

nL4N43A0UG

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Exane BNP Paribas dégrade Acerinox et Aperam alors que la dynamique de l’acier inoxydable s’essouffle nL6N43A0HA

** JetBlue Airways Corp JBLU.O : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - Les valeurs du secteur du voyage chutent après l'annonce par Trump de la fin de l'accord de paix avec l'Iran nL4N43A0X4

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une vente d'actions de 1,2 milliard de dollars nL6N43A0LS

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : BUZZ - Les sociétés minières d'argent en baisse alors que les cours des métaux reculent légèrement nL4N43A0ZH

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds accrue de 225 millions de dollars nL6N43A0N7

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent alors que le cours du cuivre chute suite à la flambée de violence au Moyen-Orient nL4N43A103

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - Hausse après la restitution de la licence Gucci Beauty pour 400 millions de dollars nL6N43A0NT