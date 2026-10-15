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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nvidia, Penske Automotive, ManpowerGroup
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

15 octobre - Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à prolonger leurs pertes jeudi, alors que les craintes d'un impact potentiel de la hausse des taux d'intérêt sur les investissements dans l'intelligence artificielle ont aggravé la chute des valeurs liées à l'IA, tandis que de nouvelles données faisaient état d'une montée des pressions sur les prix aux États-Unis. .N

** Barrick Mining ABX.TO

** Newmont NEM.N

** Harmony Gold HARJ.J

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar

nL6N4610N8

** Vanda Pharmaceuticals VNDA.O :

BUZZ - Le titre Vanda Pharma recule après l'échec d'un essai clinique qui met fin à son programme de traitement contre l'anxiété nL4N4610Z0

** Rocket Lab RKLB.O :

BUZZ - Rocket Lab recule après le report du lancement de Neutron à 2027

nL6N4610PY

** Venture Global VG.N

** GE Vernova GEV.N

** Baker Hughes BKR.O

BUZZ - Venture Global en hausse grâce à un accord sur des équipements électriques conclu avec GE Vernova et Baker Hughes

nL6N4610RG

** Commercial Metals CMC.N :

BUZZ - Commercial Metals bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations

nL6N4610TB

** Hecla Mining HL.N

** Endeavour Silver EDR.TO

** ETF sur les actions liées à l'argent physique SIVR.P

BUZZ - Les sociétés minières d'argent progressent grâce à un dollar plus faible et à la hausse des rendements à l'approche des données sur l'inflation aux États-Unis nL6N4610U5

** PNC Financial PNC.N :

BUZZ - PNC recule alors que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux estimations

nL6N4610S3

** Bank of New York Mellon BNY.N :

BUZZ - La Bank of New York Mellon progresse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

nL6N4610T1

** ManpowerGroup MAN.N :

BUZZ - ManpowerGroup s'effondre en raison de prévisions décevantes pour le quatrième trimestre et d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre; nomination d'un nouveau directeur général nL4N46115K

** Micron MU.O

** Nvidia NVDA.O

** Intel INTC.O

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes de hausse des taux d'intérêt suscitent des inquiétudes quant aux dépenses en IA nL6N4610O2

** First Tracks Biotherapeutics TRAX.O :

BUZZ - First Tracks Biotherapeutics en hausse après une levée de fonds de 200 millions de dollars nL6N4610VU

** OPKO Health OPK.O :

BUZZ - OPKO bondit après la vente de certains actifs à Labcorp pour un montant pouvant atteindre 872 millions de dollars nL4N46117P

** Penske Automotive PAG.N :

BUZZ - Penske Automotive en hausse après avoir accepté d'être privatisé par Penske et Mitsui nL6N4610SV

** FMC FMC.N :

BUZZ - FMC s'effondre après avoir annoncé des charges pouvant atteindre 675 millions de dollars au troisième trimestre

nL6N4610V1

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BAKER HUGHES RG-A
54,0400 USD NASDAQ -2,40%
BARRICK MINING
55,960 CAD TSX -2,98%
COMMERCIAL METAL
66,365 USD NYSE +1,58%
ENDEAVOUR SILVER
11,210 CAD TSX -4,43%
FMC CORP
5,220 USD NYSE -35,52%
GE VERNOVA
902,060 USD NYSE -4,20%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
15,150 EUR Tradegate +0,66%
HECLA MINING
15,025 USD NYSE +0,84%
INTEL
92,5850 USD NASDAQ -5,64%
KIMBERLY-CLARK
103,5300 USD NASDAQ +4,14%
MANPOWERGROUP
46,230 USD NYSE -11,04%
MICRON TECHNOLOGY
875,3600 USD NASDAQ -4,24%
NEWMONT
112,680 USD NYSE +1,04%
NVIDIA
214,6600 USD NASDAQ -3,00%
OPKO HEALTH
1,5395 USD NASDAQ +12,37%
PENSKE AUTO GROU
211,300 USD NYSE +8,51%
PNC FINL SER
214,880 USD NYSE -0,40%
Pétrole Brent
104,49 USD Ice Europ -1,53%
Pétrole WTI
95,54 USD Ice Europ +0,38%
ROCKET LAB
51,4500 USD NASDAQ -13,06%
VANDA PHARMA
4,1800 USD NASDAQ -0,95%
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