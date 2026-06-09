LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nuvalent, Sirius XM, J.M. Smucker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7
* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs prolongeant leur hausse pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à soutenir le moral des investisseurs. .N
** Nuvalent Inc NUVL.O :
BUZZ - Bondit après l'accord d'acquisition de 10,6 milliards de dollars conclu avec GSK nL4N42H0MN
** Sirius XM Holdings Inc SIRI.O :
BUZZ - En hausse après son intégration dans l'indice S&P MidCap 400 nL4N42H0OK
** ArcBest Corp ARCB.O :
BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours d'ArcBest grâce à une forte dynamique des prix nL4N42H0S5
** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :
BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 300 millions de dollars nL6N42H0OU
** Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O :
BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec la Chine pour développer une nouvelle thérapie cellulaire auto-immune
nL4N42H0TO
** J.M. Smucker Co SJM.N :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices annuels optimistes
nL6N42H0PZ
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