LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nuvalent, Sirius XM, J.M. Smucker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs prolongeant leur hausse pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à soutenir le moral des investisseurs. .N

** Nuvalent Inc NUVL.O :

BUZZ - Bondit après l'accord d'acquisition de 10,6 milliards de dollars conclu avec GSK nL4N42H0MN

** Sirius XM Holdings Inc SIRI.O :

BUZZ - En hausse après son intégration dans l'indice S&P MidCap 400 nL4N42H0OK

** ArcBest Corp ARCB.O :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours d'ArcBest grâce à une forte dynamique des prix nL4N42H0S5

** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 300 millions de dollars nL6N42H0OU

** Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O :

BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec la Chine pour développer une nouvelle thérapie cellulaire auto-immune

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** J.M. Smucker Co SJM.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices annuels optimistes

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