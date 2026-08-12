LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nebius Group, Lumentum Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé mercredi, dans l'attente d'un rapport clé sur l'inflation susceptible d'influencer l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, tandis que les résultats encourageants de certaines entreprises d'infrastructure d'IA ont également soutenu les marchés. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Les fournisseurs d’infrastructures d’IA bondissent après les résultats du deuxième trimestre de CoreWeave et ses prévisions d’investissements nL4N4490L5

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Bond de cours grâce à la croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre et à des bénéfices supérieurs aux attentes nL6N4490CI

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL4N4490UO

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires liées à l'IA supérieures aux estimations nL4N4490DQ

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Le titre recule après la révision à la baisse de sa note par Jefferies, désormais "à conserver" nL6N4490EU

** Silence Therapeutics PLC SLN.O :

BUZZ - Le titre recule en pré-ouverture après une cession d'actions de 175 millions de dollars nL6N4490N6

** Realty Income Corp O.N :

BUZZ - Légère hausse après une vente d'obligations convertibles portée à 875 millions de dollars nL6N4490O0

** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O :

BUZZ - Des associations de patients atteints du syndrome de Prader-Willi font état de décès liés au médicament de Neurocrine contre une maladie génétique; le titre recule nL4N4490PQ

** Annexon Inc ANNX.O :

BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une perte trimestrielle plus importante que prévu nL4N4490RH

** Savers Value Village Inc SVV.N :

BUZZ - Le titre recule alors qu'Ares réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 205 millions de dollars

nL6N4490P6

** Trimble Inc TRMB.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et l'annonce d'un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N4490S5

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse, publie un chiffre d'affaires optimiste pour le deuxième trimestre nL4N4490SL

** Openlane Inc OPLN.N :

BUZZ - En baisse suite à l'offre secondaire d'Apax Partners

nL6N4490PI

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel nL4N4490VL

** Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL4N4490X1

** NeOnc Technologies Holdings Inc NTHI.O :

BUZZ - En hausse après qu’un traitement expérimental contre le cancer du cerveau a atteint l’objectif principal de l’étude

nL4N4490WZ

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - En hausse après une perte trimestrielle inférieure aux prévisions nL4N4490XX

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - "Des gains faciles": Berenberg abaisse la note de Novo Nordisk, fabricant de Wegovy, à "conserver" nL8N4490SR

** Brinker International Inc EAT.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de prévisions de bénéfice annuel supérieures aux estimations nL6N4490PM

** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :

BUZZ - En hausse après qu’un médicament contre les troubles anxieux a atteint l’objectif d’un essai clinique de phase avancée nL4N4490SF