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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-MYR Group, Spyre Therapeutics, AMD
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 13:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

(.)

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les rendements des bons du Trésor ayant reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et les cours du pétrole ayant baissé, offrant ainsi un certain soulagement aux investisseurs à l'approche de la saison des résultats trimestriels. .N

** Groupe MYR MYRG.O :

BUZZ - Jefferies relève la recommandation sur MYR Group à « acheter »; le titre progresse nL4N45S0PK

** Spyre Therapeutics SYRE.O :

BUZZ - Spyre Therapeutics recule après une cession d'actions de 350 millions de dollars nL6N45S0PG

** Advanced Micro Devices AMD.O :

BUZZ - AMD progresse grâce à ses projets d'augmentation de la production de puces nL4N45S0Q7

** Constellation Energy CEG.O :

BUZZ - Constellation Energy en hausse après l'annonce d'un accord pluriannuel sur l'énergie nucléaire avec Alphabet

nL6N45S0HX

** Nike NKE.N :

BUZZ - Nike recule après que Berenberg a abaissé sa recommandation à « vendre » nL6N45S0KB

** Option Care Health OPCH.O :

BUZZ - Option Care Health bondit après l'annonce d'une offre publique d'achat de plus de 5 milliards de dollars nL4N45S0L5

** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Freshworks progresse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600 nL4N45S0IT

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324,8250 USD NASDAQ +7,33%
NIKE
34,335 USD NYSE +1,10%
OPTION CR HEALTH
31,0650 USD NASDAQ +32,93%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
81,0050 USD NASDAQ -12,63%
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