LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-MSC Industrial, Nike, Bloom Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors que de nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran jetaient le doute sur la paix au Moyen-Orient, marquant ainsi un début prudent pour le second semestre 2026. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après avoir mis en garde contre un redressement prolongé nL4N4330LX

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Se stabilise après une chute de 17 % provoquée par le lancement d’un stablecoin concurrent nL4N4330NB

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après l'extension à 25 milliards de dollars du partenariat avec Brookfield dans le domaine de l'énergie alimentée par l'IA nL4N4330PF

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - En hausse après l’approbation par le DOE de l’analyse de sécurité du réacteur de Groves nL4N4330RL

** ITG Inc ITG.O :

BUZZ - Prêt à faire son entrée au Nasdaq après avoir fixé le prix de son introduction en bourse en dessous de la fourchette

nL4N4060Y0

** Talos Energy Inc TALO.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition nette, pour 850 millions de dollars, d'actifs en eaux profondes de Shell

nL4N4330SL

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Rebondit après la conclusion d’accords portant sur des actions et des obligations convertibles en échange d’un prêt accordé par Exxon nL6N4330PI

** Grindr Inc GRND.N :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" en raison du potentiel de ses nouveaux produits nL6N4330QP

** Patriot National Bancorp Inc PNBK.O :

BUZZ - Le titre bondit après la levée des mesures réglementaires par l’OCC nL4N3ZN1JP

** Arbor Realty Trust Inc ABR.N :

BUZZ - Recul suite à la vente d'obligations convertibles pour un montant de 325 millions de dollars nL6N4330R9

** Nio Inc NIO.N :

BUZZ - En baisse après des livraisons au deuxième trimestre inférieures aux estimations nL4N4330VA

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Citigroup abaisse l'objectif de cours d'Honeywell et estime que les coûts liés à la scission de la division aérospatiale pèseront sur les marges en 2026 nL4N4330VV

** Neurogene Inc NGNE.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 125 millions de dollars nL6N4330RR

** MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL4N4330UC