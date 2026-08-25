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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Morgan Stanley, Expedia
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 13:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street se sont redressés mardi, les valeurs technologiques ayant rebondi dans l’attente des résultats de Nvidia, géant de l’IA, et d’un rapport sur l’inflation déterminant pour les anticipations de taux d’intérêt. .N

** Morgan Stanley MS :

BUZZ - Prudence vis-à-vis de Nvidia alors que les engagements de financement dans l’IA se multiplient nL4N44M0FM

** Expedia EXPE.O

BUZZ - La demande hôtelière renforce les perspectives de croissance nL4N44M0Q4

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EXPEDIA GROUP
339,1250 USD NASDAQ 0,00%
MORGAN STANLEY
214,190 USD NYSE 0,00%
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