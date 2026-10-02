LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Moderna, Nike, Synaptics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information «The Morning News Call»: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, alors que les rendements des bons du Trésor reculaient, sous l'effet d'une baisse des probabilités d'une hausse des taux ce mois-ci, tandis que la baisse des cours du pétrole a stabilisé le sentiment des investisseurs à la veille d'un rapport sur l'emploi très attendu. .N

** Moderna MRNA.O :

BUZZ - Les actions progressent en vue de leur entrée prévue dans l'indice Nasdaq 100 nL4N45O0ET

** Nike NKE.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d’affaires annuelles décevantes et de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL4N45O0EE

** Synaptics SYNA.O :

BUZZ - Synaptics et Onsemi en hausse après la révision de leur accord de fusion nL4N45O0F0

** Accenture ACN.N :

BUZZ - L'initiative en matière d'IA impressionne, mais la suite compte

nL6N45O0E3

** Fair Isaac FICO.N :

** TransUnion TRU.N :

** Equifax EFX.N :

BUZZ – Les agences de notation américaines chutent après l’annonce d’un éventuel assouplissement de la réglementation sur les données hypothécaires par la FHFA nL6N45O0I3

** Coinbase Global COIN.O :

** Strategy MSTR.O :

** Robinhood Markets HOOD.O :

** Riot Platforms RIOT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin s'apprécie d'environ 2 % nL6N45O0IT

** Antero Resources AR.N :

BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours sur Antero Resources

nL4N45O0L4

** ExxonMobil XOM.N :

** Chevron CVX.N :

** Occidental Petroleum OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse en raison des négociations sur le diesel et de la publication des stocks de brut nL4N45O0MU

** Airbnb ABNB.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse de KeyBanc, qui la qualifie de “bénéficiaire de l'IA” nL4N45O0NM