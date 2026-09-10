LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lovesac, Hagerty, Biohaven

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement accentué leurs pertes jeudi après la publication des données sur les prix à la production pour le mois d'août. .N

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - J.P. Morgan se montre optimiste quant au potentiel de monétisation de l'IA de Meta nL4N4520LK

** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - En baisse en raison de la pression sur les marges et d’une demande atone dans le secteur de l’habillement

nL4N4520KO

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N4520HH

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - En baisse suite à la révision de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4520MW

** Navan Inc NAVN.O :

BUZZ - Chute en raison des inquiétudes liées aux coûts, qui éclipsent un trimestre solide nL4N4520O1

** Centrus Energy Corp LEU.N :

BUZZ - En baisse après une émission d’actions et de bons de souscription d’une valeur de 500 millions de dollars

nL6N4520N4

** Shoe Station Group Inc SHOE.O :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels nL6N4520OY

** Macy's Inc M.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4520NF

** Axogen Inc AXGN.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour l'acquisition de BioCircuit nL6N4520PP

** Lovesac Co LOVE.O :

BUZZ - En baisse après la publication de prévisions annuelles inférieures aux estimations nL6N4520QD

** Hagerty Inc HGTY.N :

BUZZ - Recul après une augmentation de 110,5 millions de dollars de son offre secondaire nL6N4520QI

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Chute du titre alors que la FDA américaine demande davantage de données sur la sécurité du BHV-7000 nL6N4520P5

** Simmons First National Corp SFNC.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note du titre par KBW nL6N4520QZ

** Designer Brands Inc DBI.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4520R5

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre reculent face aux hésitations de la Maison Blanche concernant son projet de droits de douane nL4N4520YB

** Tenable Holdings Inc TENB.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une obligation convertible de 650 millions de dollars nL6N4520RC

** Kinetik Holdings Inc KNTK.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce selon laquelle l'opérateur de gazoducs envisagerait une cession nL4N4520YR

** Redwood Trust Inc RWT.N :

BUZZ - Plonge suite à l'annonce d'une opération de dette convertible nL6N4520SS

** TTM Technologies Inc TTMI.O :

BUZZ - Chute après l’annonce d’un plan de financement par emprunt pour financer les acquisitions d’Epiq et de STG

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