LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lovesac, Hagerty, Biohaven

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement accentué leurs pertes jeudi après la publication des données sur les prix à la production pour le mois d'août. .N
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - J.P. Morgan se montre optimiste quant au potentiel de monétisation de l'IA de Meta nL4N4520LK
** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :
BUZZ - En baisse en raison de la pression sur les marges et d’une demande atone dans le secteur de l’habillement
nL4N4520KO
** AeroVironment Inc AVAV.O :
BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N4520HH
** Cooper Companies Inc COO.O :
BUZZ - En baisse suite à la révision de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4520MW
** Navan Inc NAVN.O :
BUZZ - Chute en raison des inquiétudes liées aux coûts, qui éclipsent un trimestre solide nL4N4520O1
** Centrus Energy Corp LEU.N :
BUZZ - En baisse après une émission d’actions et de bons de souscription d’une valeur de 500 millions de dollars
nL6N4520N4
** Shoe Station Group Inc SHOE.O :
BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels nL6N4520OY
** Macy's Inc M.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4520NF
** Axogen Inc AXGN.O :
BUZZ - Chute après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour l'acquisition de BioCircuit nL6N4520PP
** Lovesac Co LOVE.O :
BUZZ - En baisse après la publication de prévisions annuelles inférieures aux estimations nL6N4520QD
** Hagerty Inc HGTY.N :
BUZZ - Recul après une augmentation de 110,5 millions de dollars de son offre secondaire nL6N4520QI
** Biohaven Ltd BHVN.N :
BUZZ - Chute du titre alors que la FDA américaine demande davantage de données sur la sécurité du BHV-7000 nL6N4520P5
** Simmons First National Corp SFNC.O :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note du titre par KBW nL6N4520QZ
** Designer Brands Inc DBI.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N4520R5
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les sociétés minières de cuivre reculent face aux hésitations de la Maison Blanche concernant son projet de droits de douane nL4N4520YB
** Tenable Holdings Inc TENB.O :
BUZZ - Chute après l'annonce d'une obligation convertible de 650 millions de dollars nL6N4520RC
** Kinetik Holdings Inc KNTK.N :
BUZZ - En hausse après l'annonce selon laquelle l'opérateur de gazoducs envisagerait une cession nL4N4520YR
** Redwood Trust Inc RWT.N :
BUZZ - Plonge suite à l'annonce d'une opération de dette convertible nL6N4520SS
** TTM Technologies Inc TTMI.O :
BUZZ - Chute après l’annonce d’un plan de financement par emprunt pour financer les acquisitions d’Epiq et de STG
nL4N4520ZE
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