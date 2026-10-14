LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Liquidia, GameStop, BofA, BlackRock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, les valeurs liées à l'IA s'étant stabilisées après une récente vague de ventes, même si la hausse des cours du pétrole a maintenu les investisseurs sur le qui-vive à l'approche de la publication de données clés sur l'inflation et d'une nouvelle série de résultats bancaires. .N
** Liquidia LQDA.O :
BUZZ - Les actions rebondissent après l'accord conclu par United Therapeutics nL6N4600JH
** GameStop GME.N :
BUZZ - Le titre progresse après l'achat par le directeur général d'actions pour près de 23 millions de dollars
nL6N4600K2
** Bank of America BAC.N :
BUZZ - Banques américaines: BofA recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre
nL4N4600YC
** Enovix ENVX.O :
BUZZ - Le titre progresse après une commande de 100 000 batteries pour des systèmes de drones nL6N4600NP
** Fluence FLNC.O :
BUZZ - Le titre progresse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall
nL6N4600M5
** Brinker International EAT.N :
BUZZ - Le titre en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à “acheter”, estimant que le redressement de Chili's est achevé nL4N4600XH
** SentinelOne S.N :
BUZZ - Le cours de l'action reste stable après la vente d'obligations convertibles pour 1,25 milliard de dollars
nL6N4600PZ
** BlackRock BLK.N :
BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel
nL4N4600Z1
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