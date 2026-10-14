 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Liquidia, GameStop, BofA, BlackRock
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:29

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, les valeurs liées à l'IA s'étant stabilisées après une récente vague de ventes, même si la hausse des cours du pétrole a maintenu les investisseurs sur le qui-vive à l'approche de la publication de données clés sur l'inflation et d'une nouvelle série de résultats bancaires. .N

** Liquidia LQDA.O :

BUZZ - Les actions rebondissent après l'accord conclu par United Therapeutics nL6N4600JH

** GameStop GME.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'achat par le directeur général d'actions pour près de 23 millions de dollars

nL6N4600K2

** Bank of America BAC.N :

BUZZ - Banques américaines: BofA recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre

nL4N4600YC

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - Le titre progresse après une commande de 100 000 batteries pour des systèmes de drones nL6N4600NP

** Fluence FLNC.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall

nL6N4600M5

** Brinker International EAT.N :

BUZZ - Le titre en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à “acheter”, estimant que le redressement de Chili's est achevé nL4N4600XH

** SentinelOne S.N :

BUZZ - Le cours de l'action reste stable après la vente d'obligations convertibles pour 1,25 milliard de dollars

nL6N4600PZ

** BlackRock BLK.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel

nL4N4600Z1

Gamestop

Valeurs associées

AVIO
30,080 EUR MIL +5,66%
BANK OF AMERICA
53,940 USD NYSE -1,15%
BLACKROCK
1 066,860 USD NYSE -1,59%
BRINKER INTL
202,370 USD NYSE +4,21%
ENOVIX
2,5100 USD NASDAQ -3,09%
FLUENCE ENERGY RG-A
6,7800 USD NASDAQ -4,10%
GAMESTOP
27,220 USD NYSE -0,04%
LIQUIDIA
26,8100 USD NASDAQ -3,11%
SENTINELONE RG-A
23,990 USD NYSE -6,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    information fournie par Ecorama 14.10.2026 14:00 

    L’euro recule à 1,12 $, en baisse de 5 % depuis le début de l’année, sous l’effet des doutes sur la crédibilité financière de la France et des incertitudes liées à la présidentielle. Ce niveau n’est pas alarmant en soi, mais il reflète une nervosité accrue, avec ... Lire la suite

  • Le premier Airbus A330neo destiné à la compagnie aérienne TAP Air Portugal au centre de livraison d'Airbus à Colomiers, près de Toulouse.
    Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:54 

    Le gouvernement portugais ​a choisi Lufthansa pour acquérir une participation de 44,9% ​dans la compagnie TAP Air ​Portugal, ont déclaré ⁠mercredi à Reuters deux ‌sources proches du dossier, alors qu'Air France-KLM ​avait ‌également soumis une offre. Le ⁠gouvernement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:44 

    (Actualisé avec Bank of America, Morgan Stanley, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Bank of America
    BofA: Le bénéfice pénalisé par une amende de 1,2 milliard de dollars au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:35 

    Bank of America a affiché mercredi un bénéfice ‌en recul au troisième trimestre, en raison de provisions de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliards d'euros) pour couvrir les ​amendes infligées à la suite de défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 883,23 +0,71%
HAFFNER ENERGY
0,738 -4,16%
Pétrole Brent
106,35 +0,06%
2CRSI
28,1 -0,71%
EUTELSAT
1,583 +15,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank