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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Levi's, Meta, PepsiCo
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Wall Street était en passe d'ouvrir en hausse jeudi, les gains des valeurs des semi-conducteurs ayant contribué à compenser le regain d'inquiétudes géopolitiques après une nouvelle série d'attaques qui menaçait de prolonger le conflit entre les États-Unis et l'Iran et de maintenir la volatilité des marchés. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des prévisions de chiffre d’affaires annuel en hausse nL4N43B0ST

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament développé en partenariat avec AstraZeneca lors d'un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques nL4N43B0QN

** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que les cours du cuivre remontent légèrement

nL4N43B0V0

** Charles River Laboratories International Inc CRL.N : ** IQVIA Holdings Inc IQV.N : ** ICON PLC ICLR.O : ** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - TD Cowen prévoit une amélioration de la demande pour les sociétés de recherche sous contrat au deuxième trimestre 2026 nL4N43B0VG

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Le titre oscille après la confirmation des prévisions annuelles malgré des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre nL6N43B0LM

** Gloo Holdings Inc GLOO.O :

BUZZ - Le titre plonge suite à une émission d'actions

nL6N43B0MX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - En hausse après les dernières informations de l’EMA concernant un médicament contre le cancer du sein nL4N43B0YH

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce par Reuters du lancement de la production de puces IA prévu en septembre nL6N43B0MN

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - En hausse grâce à une collaboration avec Siemens visant à étendre le déploiement des piles à combustible

nL4N43B0ZO

** Simply Good Foods Co SMPL.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel nL6N43B0O5

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de son objectif de cours par Mizuho nL4N43B102

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après que la société a rejeté les allégations de Hunterbrook et défendu sa chaîne d'approvisionnement nL4N43B131

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Baisse après la révision à la baisse de la note du titre par KeyBanc nL4N43B13S

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GLOO HLDG RG-A
3,0400 USD NASDAQ -23,62%
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Gaz naturel
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21,505 USD NYSE +4,47%
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168,8000 USD NASDAQ +2,01%
IONIS PHARMACEUT
64,3580 USD NASDAQ -23,80%
IQVIA HOLDINGS
208,265 USD NYSE +2,14%
LEVI STRAUSS RG-A
23,890 USD NYSE -2,01%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 15:09:17.

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