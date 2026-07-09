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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Levi, Ionis Pharmaceuticals, Gloo Holdings
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, alors que les marchés mondiaux et les cours du pétrole se stabilisaient après que de nouvelles frappes américaines contre l'Iran ont ravivé les inquiétudes géopolitiques et menacé de faire capoter les efforts visant à mettre fin à ce conflit qui dure depuis quatre mois. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des prévisions de chiffre d’affaires annuel en hausse nL4N43B0ST

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament développé en partenariat avec AstraZeneca lors d'un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques nL4N43B0QN

** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que les cours du cuivre remontent légèrement

nL4N43B0V0

** Charles River Laboratories International Inc CRL.N : ** IQVIA Holdings Inc IQV.N : ** ICON PLC ICLR.O : ** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - TD Cowen prévoit une amélioration de la demande pour les sociétés de recherche sous contrat au deuxième trimestre 2026 nL4N43B0VG

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Le titre oscille après la confirmation des prévisions annuelles malgré des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre nL6N43B0LM

** Gloo Holdings Inc GLOO.O :

BUZZ - Le titre plonge suite à une émission d'actions

nL6N43B0MX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - En hausse après les dernières informations de l’EMA concernant un médicament contre le cancer du sein nL4N43B0YH

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
78,300 USD NYSE 0,00%
CHARLES RIV LAB
223,620 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 090,00 USD LME -1,65%
FORTREA
17,0200 USD NASDAQ 0,00%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
FREEPORT MCMORAN
57,470 USD NYSE 0,00%
GLOO HLDG RG-A
3,9800 USD NASDAQ 0,00%
GRNWICH LIFESCI
18,8700 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
20,585 USD NYSE 0,00%
ICON
165,4700 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
84,4600 USD NASDAQ 0,00%
IQVIA HOLDINGS
203,900 USD NYSE 0,00%
LEVI STRAUSS RG-A
24,380 USD NYSE 0,00%
PEPSICO
142,5100 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
78,72 USD Ice Europ -0,96%
Pétrole WTI
73,88 USD Ice Europ -1,20%
SOUTHERN COPPER
167,240 USD NYSE 0,00%
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