LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Levi, Ionis Pharmaceuticals, Gloo Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, alors que les marchés mondiaux et les cours du pétrole se stabilisaient après que de nouvelles frappes américaines contre l'Iran ont ravivé les inquiétudes géopolitiques et menacé de faire capoter les efforts visant à mettre fin à ce conflit qui dure depuis quatre mois. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des prévisions de chiffre d’affaires annuel en hausse nL4N43B0ST

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament développé en partenariat avec AstraZeneca lors d'un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques nL4N43B0QN

** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que les cours du cuivre remontent légèrement

nL4N43B0V0

** Charles River Laboratories International Inc CRL.N : ** IQVIA Holdings Inc IQV.N : ** ICON PLC ICLR.O : ** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - TD Cowen prévoit une amélioration de la demande pour les sociétés de recherche sous contrat au deuxième trimestre 2026 nL4N43B0VG

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Le titre oscille après la confirmation des prévisions annuelles malgré des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre nL6N43B0LM

** Gloo Holdings Inc GLOO.O :

BUZZ - Le titre plonge suite à une émission d'actions

nL6N43B0MX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - En hausse après les dernières informations de l’EMA concernant un médicament contre le cancer du sein nL4N43B0YH