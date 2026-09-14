 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les valeurs du secteur de l'énergie américain, Baldwin, Johnson & Johnson
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 14:46
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme indexés sur l'indice Nasdaq 100 ont entraîné les premières baisses lundi, pénalisés par une vague de ventes parmi les poids lourds de l'IA après que des dirigeants américains de premier plan ont appelé à un ralentissement du développement des technologies d'intelligence artificielle, invoquant des préoccupations en matière de sécurité. .N

** RUM Group Inc RUM.O :

BUZZ - Le titre s’envole après l’annonce d’un accord de 13,7 milliards de dollars avec Anthropic nL4N4560IU

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs de l'IA chutent après que de grands directeur général ont appelé à ralentir le développement de cette technologie nL4N4560IV

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent après de nouvelles frappes contre l'Arabie saoudite et le détroit d'Ormuz nL4N4560JM

** Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce selon laquelle la société de Michael Dell serait sur le point de conclure un rachat de 7,7 milliards de dollars nL6N4560KL

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or chute sous l'effet des craintes d'une hausse des taux

nL4N4560M4

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - Hausse après l'autorisation de la FDA pour le premier traitement de l'amyotrophie spinale (SMA) ciblant les muscles

nL4N4560OZ

** Elmet Group Co ELMT.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à un contrat de 2 milliards de dollars portant sur des stocks de tungstène aux États-Unis

nL6N4560O3

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce selon laquelle Apollo serait en pourparlers pour racheter la division orthopédique de la société nL4N4560RU

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Hausse après la publication de données sur la perte de poids obtenues avec un médicament contre l’obésité dans le cadre d’une étude de phase précoce nL4N4560RY

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
490,9950 USD NASDAQ -4,87%
ANGLOGOLD ASH
99,960 USD NYSE -4,28%
CHEVRON
216,713 USD NYSE +1,25%
CONOCOPHILLIPS
138,985 USD NYSE +1,18%
CORB PHRM HLDGS
8,5699 USD NASDAQ +5,54%
EOG RESOURCES
150,695 USD NYSE +2,27%
EXXONMOBIL HLDG
168,395 USD NYSE +1,44%
GOLD FIELDS SP ADR
42,810 USD NYSE -5,11%
Gaz naturel
2,83 USD NYMEX -0,11%
HARMONY GOLD SP ADR
19,395 USD NYSE -6,03%
INTEL
97,4800 USD NASDAQ -5,30%
JOHNSON&JOHNSON
269,160 USD NYSE +1,35%
MARVELL TECH
222,8320 USD NASDAQ -5,62%
NEWMONT
122,155 USD NYSE -3,67%
NVIDIA
211,5491 USD NASDAQ -3,09%
Or
4 264,75 USD Six - Forex 1 -1,92%
Pétrole Brent
109,20 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
104,26 USD Ice Europ +4,52%
RUM GROUP RG-A
8,3250 USD NASDAQ +16,11%
SCHOLAR RCK HLDG
54,4550 USD NASDAQ -1,72%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
31,8000 USD NASDAQ +7,25%
THE ELMET GRP
22,1600 USD NASDAQ +36,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,14 -0,14%
CAC 40
8 098,1 -1,00%
SOITEC
124,7 -11,65%
DBT
0,0928 +13,17%
TOTALENERGIES
79,77 +1,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank