LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les sociétés minières d'or, Polestar Automotive, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 s'annonçaient en baisse à l'ouverture jeudi, dans un contexte de résultats d'entreprises mitigés, les investisseurs restant focalisés sur les tensions au Moyen-Orient. .N

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Le titre bondit de 24 % grâce à des prévisions de chiffre d’affaires en hausse nL6N44V0MK

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL4N44V0MW

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Recul alors que les prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

nL4N44V0MG

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :

BUZZ - Recul après avoir signalé que des pénuries affectaient la demande de serveurs d’IA nL6N44V0MD

** Duluth Holdings Inc DLTH.O :

BUZZ - En hausse grâce au remboursement des droits de douane qui stimule les bénéfices du deuxième trimestre nL6N44V0T9

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires avant la publication des chiffres de l'emploi nL4N44V0SV

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - En baisse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations nL6N44V0UV

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O :

BUZZ - En baisse après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année nL4N44V0SH

** Victoria's Secret & Co VSXY.N :

BUZZ - En baisse après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre nL4N44V0T3

** Amalgamated Financial Corp AMAL.O :

BUZZ - En hausse après que Raymond James a initié sa couverture avec une recommandation "surperformer" nL6N44V0VH

** ServiceNow Inc NOW.N :

** Salesforce Inc CRM.N :

** Adobe Inc ADBE.O :

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des logiciels progressent après les prévisions optimistes de Snowflake

nL6N44V0TS

** Blackstone Inc BX.N :

BUZZ - Le titre recule après que des investisseurs ont demandé un retrait de 10 % de son fonds de crédit privé

nL4N44V0XF

** Medicus Pharma Ltd MDCX.O :

BUZZ - La valeur s'envole grâce à un accord de licence conclu avec Pfizer pour un traitement expérimental contre le cancer nL4N44V0XU

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Truist abaisse la note de PG&E à "conserver" en raison des incertitudes liées à la réforme sur les feux de forêt en Californie nL4N44V0YM

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Légère hausse après l'annonce du rachat de Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars nL4N44V0ZD

** Climb Bio Inc CLYM.O :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de données préliminaires concernant un médicament contre les maladies rénales nL4N44V0ZT

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général nL4N44V0ZS