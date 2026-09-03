LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les sociétés minières d'or, Polestar Automotive, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 s'annonçaient en baisse à l'ouverture jeudi, dans un contexte de résultats d'entreprises mitigés, les investisseurs restant focalisés sur les tensions au Moyen-Orient. .N
** Snowflake Inc SNOW.N :
BUZZ - Le titre bondit de 24 % grâce à des prévisions de chiffre d’affaires en hausse nL6N44V0MK
** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :
BUZZ - Chute après l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL4N44V0MW
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Recul alors que les prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre sont inférieures aux estimations
nL4N44V0MG
** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :
BUZZ - Recul après avoir signalé que des pénuries affectaient la demande de serveurs d’IA nL6N44V0MD
** Duluth Holdings Inc DLTH.O :
BUZZ - En hausse grâce au remboursement des droits de douane qui stimule les bénéfices du deuxième trimestre nL6N44V0T9
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires avant la publication des chiffres de l'emploi nL4N44V0SV
** Campbell's Co CPB.O :
BUZZ - En baisse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations nL6N44V0UV
** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O :
BUZZ - En baisse après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année nL4N44V0SH
** Victoria's Secret & Co VSXY.N :
BUZZ - En baisse après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre nL4N44V0T3
** Amalgamated Financial Corp AMAL.O :
BUZZ - En hausse après que Raymond James a initié sa couverture avec une recommandation "surperformer" nL6N44V0VH
** ServiceNow Inc NOW.N :
** Salesforce Inc CRM.N :
** Adobe Inc ADBE.O :
** Intuit Inc INTU.O :
BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des logiciels progressent après les prévisions optimistes de Snowflake
nL6N44V0TS
** Blackstone Inc BX.N :
BUZZ - Le titre recule après que des investisseurs ont demandé un retrait de 10 % de son fonds de crédit privé
nL4N44V0XF
** Medicus Pharma Ltd MDCX.O :
BUZZ - La valeur s'envole grâce à un accord de licence conclu avec Pfizer pour un traitement expérimental contre le cancer nL4N44V0XU
** PG&E Corp PCG.N :
BUZZ - Truist abaisse la note de PG&E à "conserver" en raison des incertitudes liées à la réforme sur les feux de forêt en Californie nL4N44V0YM
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - Légère hausse après l'annonce du rachat de Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars nL4N44V0ZD
** Climb Bio Inc CLYM.O :
BUZZ - Le titre progresse après la publication de données préliminaires concernant un médicament contre les maladies rénales nL4N44V0ZT
** Albemarle Corp ALB.N :
BUZZ - En baisse après l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général nL4N44V0ZS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer