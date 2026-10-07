 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, Vaxcyte, Constellation Brands
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 13:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole ont de nouveau augmenté, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale. .N

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un plan de financement de 40 milliards de dollars pour les puces Nvidia nL6N45T0HQ

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge nL6N45T0II

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la poursuite de l'implication de la société dans le projet Terafab de Musk

nL4N45T0RV

** Builders FirstSource Inc BLDR.N :

** Owens Corning OC.N :

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - RBC dégrade la note des entreprises du secteur des matériaux de construction et met en garde contre des vents contraires en 2027 nL6N45T0JX

** Caribou Biosciences Inc CRBU.O :

BUZZ - Le titre s'effondre alors que la société envisage une vente et abandonne ses programmes de lutte contre le cancer

nL4N45T0NF

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Son cours bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N45T0KU

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au 1er trimestre et des perspectives de chiffre d'affaires annuel optimistes

nL6N45T0N0

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Cantor relève sa note sur Humana et prévoit une forte reprise des marges sur Medicare en 2027 nL4N45T0RW

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

nL6N45T0LO

** Vaxcyte Inc PCVX.O :

BUZZ - Légère baisse après une levée de fonds d'un milliard de dollars pour financer un vaccin contre le pneumocoque

nL6N45T0O6

Valeurs associées

BTC/USD
83 256,2851 USD CryptoCompare -2,75%
BUILDERS FIRSTSO
53,255 USD NYSE -5,29%
CARIBOU BIO
0,6416 USD NASDAQ -43,47%
COINBASE GLB RG-A
178,0056 USD NASDAQ -4,16%
CONSTELLATION BRD-A
116,570 USD NYSE +0,61%
FERGUSON ENTER
217,140 USD NYSE -2,75%
HUMANA
404,250 USD NYSE 0,00%
HUT 8
86,4750 USD NASDAQ -6,23%
INTEL
113,6800 USD NASDAQ +1,05%
MARA HLDGS
10,2450 USD NASDAQ -6,61%
MOHAWK INDUSTRIE
118,830 USD NYSE -5,74%
NEOGEN
11,7050 USD NASDAQ -2,13%
OWENS CORNING
113,660 USD NYSE -5,14%
PENGUIN SLTN
73,0450 USD NASDAQ +13,76%
RIOT PLATFORMS
18,0200 USD NASDAQ -4,81%
SMART GLB
20,4100 USD NASDAQ -2,11%
SPACEX
168,1700 USD NASDAQ -2,18%
VAXCYTE
65,6800 USD NASDAQ -1,53%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
101,2 +0,12%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
SOITEC
159,9 -4,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank