LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, Vaxcyte, Constellation Brands

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole ont de nouveau augmenté, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale. .N

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un plan de financement de 40 milliards de dollars pour les puces Nvidia nL6N45T0HQ

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge nL6N45T0II

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la poursuite de l'implication de la société dans le projet Terafab de Musk

nL4N45T0RV

** Builders FirstSource Inc BLDR.N :

** Owens Corning OC.N :

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - RBC dégrade la note des entreprises du secteur des matériaux de construction et met en garde contre des vents contraires en 2027 nL6N45T0JX

** Caribou Biosciences Inc CRBU.O :

BUZZ - Le titre s'effondre alors que la société envisage une vente et abandonne ses programmes de lutte contre le cancer

nL4N45T0NF

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Son cours bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N45T0KU

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au 1er trimestre et des perspectives de chiffre d'affaires annuel optimistes

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** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Cantor relève sa note sur Humana et prévoit une forte reprise des marges sur Medicare en 2027 nL4N45T0RW

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

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** Vaxcyte Inc PCVX.O :

BUZZ - Légère baisse après une levée de fonds d'un milliard de dollars pour financer un vaccin contre le pneumocoque

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