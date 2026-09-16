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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, Axon Enterprise, J.B. Hunt
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 13:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

16 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont tenté de se redresser mercredi après deux jours de baisse, la chute des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement dans l'attente tendue de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Réduit ses gains après que SK Hynix a déclaré n'avoir confirmé aucun projet concernant les discussions rapportées

nL4N4580MM

** Beta Bionics Inc BBNX.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N4580LL

** Axon Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - Se stabilise après la vente d’obligations convertibles pour 1 milliard de dollars nL6N4580M6

** Huntington Bancshares Inc HBAN.O :

BUZZ - Révision à la baisse des prévisions de croissance du produit net d'intérêts annuel nL4N4580ND

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :

BUZZ - En hausse après que TD Cowen a initié la couverture du titre avec une recommandation « Achat » nL6N4580MF

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Chute après l'avertissement sur les résultats du directeur financier nL4N4580OB

Valeurs associées

ARCUS BIOSCIENS
24,310 USD NYSE 0,00%
AXON ENTERPRISE
442,0800 USD NASDAQ 0,00%
BETA BIONICS
19,2300 USD NASDAQ 0,00%
HUNTINGTON BANCS
16,7500 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
97,1400 USD NASDAQ 0,00%
J.B.HUNT TRANSP
273,0500 USD NASDAQ 0,00%
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