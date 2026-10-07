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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Hecla Mining, XPO, Lipocine
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole remontaient, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale. .N

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un plan de financement de 40 milliards de dollars pour les puces Nvidia nL6N45T0HQ

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge nL6N45T0II

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse après un rapport indiquant que l'entreprise reste impliquée dans le projet Terafab de Musk nL4N45T0RV

** Builders FirstSource Inc BLDR.N :

** Owens Corning OC.N :

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - RBC dégrade la note des entreprises du secteur des matériaux de construction et met en garde contre des vents contraires en 2027 nL6N45T0JX

** Caribou Biosciences Inc CRBU.O :

BUZZ - Le titre s'effondre alors que la société envisage une vente et abandonne ses programmes de lutte contre le cancer

nL4N45T0NF

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel et des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N45T0KU

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice surprise au 1er trimestre et des perspectives de chiffre d'affaires annuel optimistes

nL6N45T0N0

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Cantor relève sa note sur Humana et prévoit une forte reprise des marges sur Medicare en 2027 nL4N45T0RW

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis une semaine

nL6N45T0LO

** Vaxcyte Inc PCVX.O :

BUZZ - Légère baisse après une levée de fonds d'un milliard de dollars pour financer un vaccin contre le pneumocoque

nL6N45T0O6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

BUZZ - Les valeurs minières aurifères reculent alors que le renforcement du dollar pèse sur l'or; les minutes de la Fed sous les projecteurs nL4N45T0U0

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux baissent légèrement face à un dollar américain fort nL4N45T0VH

** XPO Inc XPO.N :

BUZZ - Citi relève la recommandation sur XPO à "acheter" en raison de la hausse du cours de l’action et de la solidité des prix nL4N45T0W2

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Le titre recule après l’annonce par Google et Unity d’une plateforme de création de jeux basée sur l’IA nL4N45T0W0

** Helmerich and Payne Inc HP.N :

BUZZ - Le titre progresse après la conclusion d’un partenariat avec ExxonMobil pour l’automatisation du forage

nL6N45T0RL

** Lipocine Inc LPCN.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'approbation par le Canada de la thérapie de substitution à la testostérone de la société

nL6N45T0S6

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