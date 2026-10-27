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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-GM, Amkor, Meta
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 14:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

27 octobre - Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, la baisse des cours du pétrole ayant soutenu l'appétit pour le risque à l'approche d'une série de résultats d'entreprises clés et de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine. .N

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante due à des difficultés de production nL3N46D19B

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mardi

nL6N46C16I

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46D142

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46D0J8

** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL3N46D0V1

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires par siège pour l'exercice nL6N46D0K3

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats décevants au troisième trimestre nL6N46D0L1

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL6N46D0KX

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N :

BUZZ - En baisse après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations; souligne l'impact du Moyen-Orient nL3N46D0YE

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - En hausse, prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations nL6N46D0OW

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre nL3N46D0WS

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son transfert de cotation au Nasdaq nL6N46D0NS

** Nova Minerals Corp NVA.N :

BUZZ - Bondit après avoir obtenu les autorisations définitives pour son projet d'antimoine en Alaska nL3N46D13L

** MidCap Financial Investment Corp MFIC.O :

BUZZ - Bondit alors qu'Ares Capital accepte de racheter la société dans le cadre d'une transaction de 2,6 milliards de dollars nL6N46D0NT

** Armstrong World Industries Inc AWI.N :

BUZZ - Recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N46D0OH

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - En hausse grâce à des résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre et à des prévisions de bénéfices optimistes pour l'exercice 2027 nL3N46D14C

** S&P Global Inc SPGI.N :

BUZZ - En hausse après la publication des résultats du troisième trimestre nL3N46D15N

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à l'amélioration des marges et à la croissance du chiffre d'affaires lié à l'informatique basée sur l'IA nL6N46D0LY

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Recul après l'augmentation à 37,5 milliards de dollars de la levée de fonds destinée au développement de l'IA

nL6N46D0QV

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - En baisse après avoir suspendu le développement d’une thérapie cellulaire à la suite du décès de patients nL3N46D18B

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - En hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" nL3N46D191

** IQVIA Holdings Inc IQV.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46D0QQ

** PACCAR Inc PCAR.O :

BUZZ - En hausse alors que les résultats du troisième trimestre dépassent les estimations grâce à une augmentation des livraisons de camions et à une reprise des marges nL3N46D192

** Xylem Inc XYL.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL6N46D0RI

** Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 450 millions de dollars

nL6N46D0RR

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