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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Fortinet, Regeneron, Cigna
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés jeudi après une forte vague de ventes provoquée par l'incertitude entourant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d'IA. .N

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Bondit en pré-ouverture alors que l’essor du cloud et des perspectives de dépenses d’investissement plus modérées alimentent l’optimisme des investisseurs nL6N43W0HN

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé une nouvelle fois ses prévisions annuelles nL6N43W0GE

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Chute avant l'ouverture alors que les dépenses en IA pèsent sur le flux de trésorerie disponible nL4N43W0OR

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL6N43W0NE

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfice récurrent décevantes nL4N43W0PX

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL6N43W0NZ

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Met en garde contre une accélération de la baisse des ventes d'Apple, le titre recule nL4N43W0Q4

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - En hausse, le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires éclipsant les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase nL6N43W0OY

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W0TG

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de matériaux spécialisés

nL4N43W0Y8

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un contrat portant sur trois lancements d'Electron nL4N43W0X9

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre nL6N43W0U4

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions de bénéfices annuels décevantes nL6N43B0UV

** PBF Energy Inc PBF.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W155

** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O :

BUZZ - Chute brutale suite à la vente d'actions et de bons de souscription nL6N43W0VB

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Hausse après des résultats encourageants au deuxième trimestre nL6N43W0W1

** Cigna Group CI.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfice annuel; l'action recule nL4N43W0Z3

Valeurs associées

CARVANA-A
59,365 USD NYSE -10,50%
CHIPOTLE MEXICAN
38,790 USD NYSE +13,29%
FORTINET
160,4000 USD NASDAQ +4,69%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
INOVIO PHARMA
0,6300 USD NASDAQ -39,42%
LAM RESEARCH
304,3200 USD NASDAQ +20,59%
META PLATFORMS
532,5300 USD NASDAQ -9,06%
MICROSOFT
448,1000 USD NASDAQ +14,74%
NORW CRS LINE
18,718 USD NYSE -9,88%
PBF ENER RG-A
69,920 USD NYSE +10,35%
Pétrole Brent
89,62 USD Ice Europ -1,20%
Pétrole WTI
83,63 USD Ice Europ -1,18%
QUALCOMM
147,8050 USD NASDAQ -5,06%
REGENERON PHARMA
702,7800 USD NASDAQ +1,06%
ROCKET LAB
62,0900 USD NASDAQ +5,96%
SOLSTICE ADVA
59,6900 USD NASDAQ +7,24%
STARBUCKS
107,5600 USD NASDAQ +3,28%
TELADOC HEALTH
6,981 USD NYSE -24,12%
THE CIGNA
282,810 USD NYSE -4,63%
VALERO ENERGY
301,360 USD NYSE -0,25%
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