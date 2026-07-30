LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Fortinet, Regeneron, Cigna

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés jeudi après une forte vague de ventes provoquée par l'incertitude entourant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d'IA. .N

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Bondit en pré-ouverture alors que l’essor du cloud et des perspectives de dépenses d’investissement plus modérées alimentent l’optimisme des investisseurs nL6N43W0HN

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé une nouvelle fois ses prévisions annuelles nL6N43W0GE

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Chute avant l'ouverture alors que les dépenses en IA pèsent sur le flux de trésorerie disponible nL4N43W0OR

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL6N43W0NE

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfice récurrent décevantes nL4N43W0PX

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL6N43W0NZ

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Met en garde contre une accélération de la baisse des ventes d'Apple, le titre recule nL4N43W0Q4

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - En hausse, le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires éclipsant les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase nL6N43W0OY

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W0TG

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de matériaux spécialisés

nL4N43W0Y8

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un contrat portant sur trois lancements d'Electron nL4N43W0X9

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre nL6N43W0U4

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions de bénéfices annuels décevantes nL6N43B0UV

** PBF Energy Inc PBF.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W155

** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O :

BUZZ - Chute brutale suite à la vente d'actions et de bons de souscription nL6N43W0VB

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Hausse après des résultats encourageants au deuxième trimestre nL6N43W0W1

** Cigna Group CI.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfice annuel; l'action recule nL4N43W0Z3