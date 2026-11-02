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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Estée Lauder, EchoStar, Marriott
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

2 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur hausse lundi, tandis que les cours du pétrole brut chutaient de près de 6 %, les discussions entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ayant fait naître l’espoir que les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient pourraient s’atténuer.

.N

** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O :

BUZZ - Bondit après l’autorisation de la FDA pour une maladie rare de la gorge nL3N46J0R1

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** APA Corp APA.O :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le brut chute sur fond d’espoirs liés à l’accord sur l’Iran

nL3N46J0QP

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye-Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les valeurs minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement grâce à la baisse des prix du pétrole nL3N46J0RO

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL6N46J0PJ

** EchoStar Corp ECHO.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de négociations avec SpaceX concernant Boost Mobile nL6N46J0QG

** Aon PLC AON.N :

BUZZ - Raymond James relève la note d'Aon à "performance du marché" en raison de sa valorisation nL6N46J0PF

** Nvidia Inc NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Rebond des valeurs américaines liées à l’IA après la forte correction de la semaine dernière nL6N46J0RO

** Marriott International Inc MAR.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de croissance annuelle revues à la hausse et à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL3N46J0Y3

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Hausse alors que cette entreprise de cybersécurité s'apprête à remplacer Kenvue, le fabricant du Tylenol, dans l'indice S&P 500 nL6N46J0SS

** Napco Security Technologies Inc NSSC.O :

BUZZ - Recul suite à des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N46J0T0

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL6N46J0TJ

** Xcel Energy Inc XEL.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars

nL6N46J0UF

** Bright Minds Biosciences Inc DRUG.O :

BUZZ - Chute après la suspension partielle par la FDA d'un essai clinique sur un médicament contre l'épilepsie nL3N46J122

** Acadia Realty Trust AKR.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à la hausse du FFO au troisième trimestre, portée par une forte dynamique de location

nL3N46J12R

** Fox Corp FOXA.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du 1er trimestre supérieurs aux attentes grâce à la bonne tenue de la publicité

nL6N46J0V1

** Public Service Enterprise Inc PEG.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46J11O

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'opérations d'actions de 10 milliards de dollars et d'obligations de 10 milliards de dollars nL6N46J0UZ

** Narragansett Bancorp Inc NARA.O :

BUZZ - Prêt à faire son entrée au Nasdaq après sa conversion en banque coopérative nL6N46J0SX

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DEVON ENERGY
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ECHOSTAR RG-A
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ESTEE LAUDER RG-A
109,240 USD NYSE 0,00%
EXXONMOBIL
187,260 USD NYSE 0,00%
FOX RG-A
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GOLD FIELDS SP ADR
32,910 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
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IDEXX LABS
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INOVIO PHARMA
1,7605 USD NASDAQ +193,42%
MARRIOTT INTL RG-A
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NAPCO SEC TECH
31,4250 USD NASDAQ -20,08%
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NVIDIA
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