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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Eli Lilly, Waystar, Wells Fargo
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en baisse mardi, la hausse des cours du pétrole brut, la remontée des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d’IA ayant dissuadé les investisseurs. .N

** Telix Pharmaceuticals Ltd TLX.O :

BUZZ - Poursuit sa progression après l’autorisation de la FDA pour un médicament d’imagerie du cancer du cerveau

nL4N4570CE

** Woodside Energy Group Ltd WDS.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques australiennes enregistrent leur plus forte baisse en deux semaines, les traders prenant leurs bénéfices nL4N4570E1

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après que Berenberg a relevé sa recommandation à “acheter” grâce à la dynamique autour du médicament contre l’obésité nL6N44U09T

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin chute avant le vote sur le Clarity Act et la décision de la Fed nL6N4570GR

** Sysco Corp SYY.N :

BUZZ - Recul suite à la cession d’actions d’un milliard de dollars pour l’acquisition de Jetro Restaurant Depot

nL6N4570IY

** Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O :

BUZZ - Chute suite à une perte surprise au deuxième trimestre et à des résultats inférieurs aux attentes

nL6N4570IK

** Torm PLC TRMD.O :

BUZZ - En baisse après la cession par Oaktree de sa participation pour 290 millions de dollars nL6N4570KH

** Waystar Holding Corp WAY.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce par Reuters de discussions en vue d'une vente potentielle nL6N4570KO

** Vera Therapeutics Inc VERA.O :

BUZZ - En hausse après que son médicament contre les maladies rénales a atteint ses objectifs lors d’un essai de confirmation nL4N4570R9

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Citi lance la couverture de Rivian avec une note “neutre” et un objectif de cours de 18 $ nL6N4570PN

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations nL6N4570PH

** Axon Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N4570PO

** Piedmont Realty Trust Inc PDM.N :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'obligations convertibles de 200 millions de dollars nL6N4570R2

** BioVie Inc BIVI.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament contre le COVID long lors d'un essai clinique global nL4N4570UZ

** Vera Bradley Inc VRA.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL6N4570RR

** Legend Biotech Corp LEGN.O :

BUZZ - Nomination d’Ingrid Zhang au poste de directeur général; le titre progresse nL4N4570V1

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après que le directeur financier a laissé entrevoir une croissance annuelle soutenue des prêts

nL4N4570VX

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87,7400 USD NASDAQ -3,72%
LEGEND BIOTC SP ADS
17,6550 USD NASDAQ -4,72%
MARA HLDGS
11,1250 USD NASDAQ -3,26%
PIEDMONT RLTY RG-A
9,635 USD NYSE +4,73%
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RIVIAN AUTO RG-A
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TELIX SP ADS
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