LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Domino's, LXP Industrial, Yum Brands

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant remises du recul de la semaine dernière et les investisseurs attendant la publication d'une série de résultats clés des grandes entreprises technologiques qui ont alimenté la remontée du marché portée par l'intelligence artificielle. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations nL6N43M0HU

** LXP Industrial Trust LXP.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un rachat de 5,2 milliards de dollars (XX milliards d'euros) par Brookfield et CPP Investments nL4N43M0QQ

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - Bond après un bénéfice surprise au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires record nL4N43M0S8

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques reculent face aux espoirs d’une reprise des négociations nL6N43M0LC

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - En hausse alors que les autorités réglementaires autorisent l’extension d’une étude sur le cancer du sein à un stade avancé nL4N43M0KH

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - En hausse alors que les craintes des investisseurs concernant la laitue servie chez Taco Bell s'apaisent

nL6N43M0MG

** Fervo Energy Co FRVO.O :

BUZZ - Le titre rebondit alors que Jefferies adopte une position optimiste après la chute du cours depuis son introduction en bourse en mai nL6N43M0M4