 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Domino's, LXP Industrial, Yum Brands
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant remises du recul de la semaine dernière et les investisseurs attendant la publication d'une série de résultats clés des grandes entreprises technologiques qui ont alimenté la remontée du marché portée par l'intelligence artificielle. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations nL6N43M0HU

** LXP Industrial Trust LXP.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un rachat de 5,2 milliards de dollars (XX milliards d'euros) par Brookfield et CPP Investments nL4N43M0QQ

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - Bond après un bénéfice surprise au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires record nL4N43M0S8

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques reculent face aux espoirs d’une reprise des négociations nL6N43M0LC

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - En hausse alors que les autorités réglementaires autorisent l’extension d’une étude sur le cancer du sein à un stade avancé nL4N43M0KH

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - En hausse alors que les craintes des investisseurs concernant la laitue servie chez Taco Bell s'apaisent

nL6N43M0MG

** Fervo Energy Co FRVO.O :

BUZZ - Le titre rebondit alors que Jefferies adopte une position optimiste après la chute du cours depuis son introduction en bourse en mai nL6N43M0M4

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
176,4650 USD NASDAQ -0,17%
AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
2,155 USD NYSE +11,95%
CHEVRON
188,110 USD NYSE +0,40%
CONOCOPHILLIPS
114,770 USD NYSE +0,06%
DENTSPLY SIRONA
13,8800 USD NASDAQ -1,21%
DOMINO'S PIZZA
332,9200 USD NASDAQ +3,33%
ENVISTA HLDG
26,825 USD NYSE +0,28%
EXXONMOBIL HLDG
147,630 USD NYSE +7,59%
FERVO ENERGY RG-A
25,3150 USD NASDAQ +2,70%
GRNWICH LIFESCI
14,8000 USD NASDAQ -9,31%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX +1,85%
HENRY SCHEIN
86,6400 USD NASDAQ -1,34%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,750 USD NYSE -0,19%
Pétrole Brent
88,03 USD Ice Europ +3,74%
Pétrole WTI
82,55 USD Ice Europ +3,52%
YUM BRANDS
148,510 USD NYSE +0,41%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 346,75 +0,10%
2CRSI
26,28 +1,23%
Pétrole Brent
88,12 +3,84%
VALERIO THER. (EX...
0,746 +22,30%
SOITEC
87,2 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank