LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dick's Sporting Goods, Expedia Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mardi, les valeurs technologiques se remettant d'une vague de ventes avant la publication des résultats de Nvidia, géant de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation qui devrait influencer les anticipations en matière de taux d'intérêt. .N

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - BTIG relève son objectif de cours pour Expedia alors que la demande hôtelière renforce les perspectives de croissance

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** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - En hausse; Raymond James relève sa recommandation à "achat fort" en raison de la demande de processeurs pour serveurs nL6N44M0LX

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions annuelles nL6N44M0ID