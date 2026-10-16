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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-CoreWeave, Travelers, Tesla
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 13:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

16 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé vendredi, les valeurs technologiques subissant de nouvelles pressions en raison des craintes d'une fissure dans le secteur de l'intelligence artificielle, même si la hausse de l'action Tesla et la baisse des cours du pétrole ont apporté un soutien. .N

** Alcoa AA.N :

BUZZ - Le producteur d’aluminium Alcoa en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

nL6N4620I0

** CoreWeave CRWV.O :

BUZZ - CoreWeave recule alors que son endettement aggrave les inquiétudes liées au développement de l’IA nL6N4620IB

** Travelers TRV.N :

BUZZ - Travelers devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

nL1N4610YA

** Tesla TSLA.O :

BUZZ - Tesla en hausse grâce à la nouvelle version de la Roadster, qui met en avant ses propulseurs de type fusée

nL6N4620KD

** Varonis VRNS.O :

BUZZ - Varonis en hausse après l'accord de Proofpoint pour un rachat à 6,3 milliards de dollars nL6N4620KC

** Netflix NFLX.O :

BUZZ - Netflix recule; la société nomme un nouveau directeur des contenus

nL6N4620KA

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TESLA
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TRAVELERS COS
383,920 USD NYSE 0,00%
VARONIS SYSTEMS
47,3400 USD NASDAQ 0,00%
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