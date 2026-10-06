LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Constellation Energy, Nike, Option Care Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les rendements des bons du Trésor ayant reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et les cours du pétrole ayant baissé, offrant ainsi un certain soulagement aux investisseurs à l'approche de la saison des résultats trimestriels. .N
** Constellation Energy CEG.O :
BUZZ - Constellation Energy en hausse après les informations selon lesquelles Alphabet est sur le point de conclure un accord pluriannuel sur l'énergie nucléaire nL6N45S0HX
** Nike NKE.N :
BUZZ - Nike recule après que Berenberg a abaissé sa recommandation à "vendre" nL6N45S0KB
** Option Care Health OPCH.O :
BUZZ - Option Care Health bondit après l'annonce d'une offre publique d'achat de plus de 5 milliards de dollars nL4N45S0L5
** Freshworks Inc FRSH.O :
BUZZ - Freshworks progresse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600 nL4N45S0IT
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