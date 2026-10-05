LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cenovus Energy, TeraWulf, Alector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

(.)

Les principaux indices de Wall Street ont affiché une évolution modérée à l'ouverture lundi, les valeurs technologiques reculant par rapport à leurs plus hauts historiques, tandis que les investisseurs cherchaient de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole restant élevés. .N

** Cenovus Energy CVE.TO

BUZZ - Cenovus recule après avoir conclu un accord pour racheter Athabasca pour 5,7 milliards de dollars canadiens

nL4N45R0RM

** Establishment Labs ESTA.O

BUZZ - Establishment Labs en hausse après l’autorisation de la FDA américaine pour de nouvelles tailles d’implants Motiva

nL4N45R0SB

** Bristol Myers Squibb BMY.N

BUZZ - Leerink dégrade la note de Bristol Myers et met en garde contre les risques liés à son portefeuille de produits

nL4N45R0PN

** TeraWulf WULF.O

BUZZ - TeraWulf double la capacité électrique de son campus de centres de données du Kentucky; le cours de l'action s'envole

nL4N45R0QG

** Texas Roadhouse TXRH.O

BUZZ - Texas Roadhouse en hausse après qu’Evercore ISI a relevé sa note sur le titre à « surperformer » nL6N45R0P2

** Lumexa Imaging LMRI.O

BUZZ - Lumexa progresse après que Truist a lancé une couverture avec une recommandation « Achat » nL6N45R0NS

** Alector ALEC.O

BUZZ - Alector s'envole grâce à l'accord conclu avec Genentech concernant un médicament expérimental contre la maladie de Parkinson nL6N45R0NF

** Align Technology ALGN.O

BUZZ - Align recule après que la société de courtage a abaissé sa note à « en ligne » en raison d'un ralentissement de la demande nL4N45R0NV

** Insmed INSM.O

BUZZ - Le titre Insmed recule après le départ de sa directrice financière, Sara Bonstein nL4N45R0O4

** RXO RXO.N :

BUZZ - RXO progresse après l'annonce par C.H. Robinson d'une acquisition de 5,8 milliards de dollars nL6N45R0N4

** Harley-Davidson HOG.N :

BUZZ - Harley-Davidson en hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à « acheter » nL6N45R0M3

** GEO Group GEO.N :

BUZZ - GEO en hausse après la vente d'un centre de détention de l'ICE pour 950 millions de dollars et l'extension de son programme de rachat d'actions nL6N45R0MR

** Vistra VST.N :

BUZZ - Vistra en hausse après l'annonce d'un prêt de 4,2 milliards de dollars pour le nucléaire américain nL4N45R0L8

** Vaxcyte PCVX.O :

BUZZ - Vaxcyte s'envole grâce au succès d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin antipneumococcique nL4N45R0K0

** Estée Lauder EL.N :

BUZZ - Estée Lauder en hausse après que Barclays a relevé sa recommandation à « surpondérer » nL6N45R0HX

** PTC PTC.O :

BUZZ - PTC s'envole après l'accord de Schneider Electric sur une offre de rachat de 22,6 milliards de dollars nL6N45R0HV

** Petrobras PBR.N , Itau Unibanco ITUB.N , MercadoLibre

BBD.N , Nu Holdings NU.N

BUZZ - Les ADR brésiliens rebondissent alors que les bons résultats de Bolsonaro redonnent confiance aux investisseurs