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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cencora, Charles River, Twist Bioscience
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 15:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse mercredi, les espoirs d'une avancée décisive dans le processus de paix au Moyen-Orient ayant compensé la baisse des actions de SpaceX et d'AMD après que les prévisions optimistes publiées par ces sociétés n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs. .N

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse, les investisseurs se montrent réticents face au coût de l’expansion dans l’IA nL4N4420P1

** Match Group Inc MTCH.O :

BUZZ - En baisse en raison de prévisions de chiffre d’affaires décevantes nL4N4420QH

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Chute après des prévisions solides mais inférieures aux attentes élevées nL4N4420Q8

** Gran Tierra Energy Inc GTE.N :

BUZZ - Bondit après la cession d'actifs sud-américains pour 1,33 milliard de dollars nL6N4420KZ

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - Recul alors que la perte nette du deuxième trimestre s'aggrave nL6N4420LJ

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Plonge en raison de prévisions de croissance faible du chiffre d'affaires au troisième trimestre nL6N4420KN

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son BPA dans ses résultats attendus mercredi nL6N4411AP

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à des prévisions optimistes pour le troisième trimestre nL4N4420U8

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - En baisse en raison de ventes faibles et de perspectives de dépenses d'investissement en recul nL4N4420VI

** Verizon Communications Inc VZ.N : ** AT&T Inc T.N : ** T-Mobile US Inc TMUS.O : ** EchoStar Corp ECHO.O :

BUZZ - Les valeurs des télécoms américaines reculent, ébranlées par les ambitions de SpaceX dans le mobile

nL6N4420MT

** Circle Corp CRCL.N :

BUZZ - Le titre progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N44210H

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL4N44210M

** DaVita Inc DVA.N :

BUZZ - En baisse après avoir signalé une baisse du chiffre d'affaires par traitement nL4N44210T

** Eli Lilly and Co <>:

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N44211S

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Bondit après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux estimations nL6N4420PE

** Zeta Global Holding Corp ZETA.N :

BUZZ - En baisse alors que les perspectives de bénéfice annuelles décevantes éclipsent les résultats supérieurs aux attentes en termes de chiffre d'affaires nL6N4420NE

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre nL6N4420Q8

** Insulet Corp PODD.O :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 nL4N44216I

** BorgWarner Inc BWA.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre nL4N44215M

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4420NN

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N44217U

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL4N44218R

** Shopify Inc SHOP.O :

BUZZ - Bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes nL4N442195

** New York Times Co NYT.N :

BUZZ - En baisse en raison d'une croissance du nombre d'abonnés numériques inférieure aux attentes nL6N4420QX

** Eos Energy Enterprise Inc EOSE.O :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et une révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 nL6N4420QQ

** Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4421B7

** Twist Bioscience Corp TWST.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de la cession d'actions à 300 millions de dollars nL6N4420RS

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL6N4420RD

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce par Reuters de l'absence de négociations en cours avec AstraZeneca nL4N4421F9

** NiSource Inc NI.N :

BUZZ - En baisse après une chute du bénéfice trimestriel due à un lock-out et à la hausse des coûts d'exploitation

nL4N4421EL

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CENCORA
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111,5150 USD NASDAQ +12,14%
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