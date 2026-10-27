LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Boeing, UPS, Corning

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, alors que les cours du pétrole brut poursuivaient leur baisse, tandis que les investisseurs attendaient la publication d'une série de résultats d'entreprises clés et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine. .N

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les investisseurs attendent les détails sur les livraisons dans les résultats de Boeing attendus mardi

nL6N46C13D

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - La société devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse dans ses résultats attendus mardi nL6N46C16I

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - Le BPA et le chiffre d'affaires devraient progresser au troisième trimestre nL6N46C172

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - En baisse avant l’ouverture après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46D0J8

** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL3N46D0V1

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires par siège pour l'exercice nL6N46D0K3

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - En baisse après des résultats décevants au troisième trimestre nL6N46D0L1

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL6N46D0KX

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N :

BUZZ - En baisse après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux estimations; souligne l'impact du Moyen-Orient nL3N46D0YE

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - En hausse, prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations nL6N46D0OW

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre nL3N46D0WS