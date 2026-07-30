LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Avery Dennison, Huntington Ingalls, XPO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs évaluant une série de données économiques, notamment un chiffre de l'inflation, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d'IA. .N

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Bondit en pré-ouverture alors que l’essor du cloud et des perspectives d’investissement plus modérées alimentent l’optimisme des investisseurs nL6N43W0HN

** Starbucks Corp SBUX.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé une nouvelle fois ses prévisions annuelles nL6N43W0GE

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Chute avant l'ouverture alors que les dépenses en IA pèsent sur le flux de trésorerie disponible nL4N43W0OR

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL6N43W0NE

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfice récurrent décevantes nL4N43W0PX

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL6N43W0NZ

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Met en garde contre une accélération de la baisse des ventes d'Apple, le titre recule nL4N43W0Q4

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - En hausse, la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires éclipsant les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase nL6N43W0OY

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W0TG

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande en matériaux spécialisés

nL4N43W0Y8

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un contrat portant sur trois lancements d'Electron nL4N43W0X9

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43W0U4

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions de bénéfices annuels décevantes nL6N43B0UV

** PBF Energy Inc PBF.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N43W155

** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O :

BUZZ - Chute brutale suite à la vente d'actions et de bons de souscription nL6N43W0VB

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Hausse après des résultats encourageants au deuxième trimestre nL6N43W0W1

** Cigna Group CI.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfice annuel; l'action recule nL4N43W0Z3nL4N43W0Z3

** Five9 Inc FIVN.O :

BUZZ - En hausse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43W0WA

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43W197

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - En hausse après une légère révision à la hausse de ses prévisions annuelles et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43W0US

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Recul après la vente d’obligations convertibles pour 120 millions de dollars nL6N43W0WP

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O :

BUZZ - Chute après le vote défavorable d'un comité de la FDA concernant un traitement contre la myopathie de Duchenne

nL4N43W1CT

** Xerox Holdings Corp XRX.O :

BUZZ - En forte hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N43W0VV

** Avery Dennison Corp AVY.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfice annuel optimistes nL4N43W1EP

** LKQ Corp LKQ.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N43W1GI

** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions de ventes de produits pour 2026 nL4N43W1GS

** Crocs Inc CROX.O :

BUZZ - Chute après des prévisions décevantes pour le troisième trimestre et des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43W0XH

** Huntington Ingalls Industries Inc HII.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel dans le secteur de la construction navale et la hausse du bénéfice au deuxième trimestre nL4N43W1HE

** XPO Inc XPO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels nL4N43W1JJ

** Xcel Energy Inc XEL.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre nL6N43W0TU