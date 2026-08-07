LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Atlassian, Macerich, DoubleVerify

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient vendredi à enregistrer de solides gains hebdomadaires après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait perdu de manière inattendue des emplois le mois dernier, ce qui a tempéré les spéculations sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre. .N

À 11h30 (heure de la côte Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,22% à 54.005,71 points. Le S&P 500 .SPX gagnait 0,68% à 7.762,06 points, et le Nasdaq Composite .IXIC s'appréciait de 1,34% à 26.701,98 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Airbnb Inc. ABNB.OQ , en hausse de 15,0% ** Coherent Corp COHR.N , en hausse de 14,0% ** Microchip Technology Inc MCHP.OQ , en hausse de 13,6%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage: ** Trade Desk Inc TTD.OQ , en baisse de 21,4% ** Seagate Technology Holdings PLC STX.OQ , en baisse de 5,6% ** ResMed Inc RMD.N , en baisse de 4,9%

Les trois valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N : ** Innovate Corp VATE.N , en hausse de 78,1% ** Doximity, Inc. DOCS.N , en hausse de 41,1% ** Manitowoc Company Inc MTW.N , en hausse de 35,2%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N : ** Weave Communications, Inc. WEAV.N , en baisse de 20,4% ** Xponential Fitness, Inc. XPOF.N , en baisse de 18,7% ** AdvanSix Inc. ASIX.N , en baisse de 18,5%

Les trois titres du Nasdaq ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage: ** Yunji Inc YJ.OQ , en hausse de 491,2% ** Masterbeef Group MB.OQ , en hausse de 160,3% ** Alpha Technology Group Ltd ATGL.OQ , en hausse de 109,7%

Les trois titres du Nasdaq ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage: ** PN Smart Energy Ltd PN.OQ , en baisse de 58,6% ** CVRx, Inc. CVRX.OQ , en baisse de 57,2% ** Wing Yip Food Holdings Group Ltd WYHG.OQ , en baisse de 52,8%

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - Chute après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et une révision à la baisse des prévisions nL8N4440EP

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Forte hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N4440KW

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis sept mois grâce à des perspectives de croissance optimistes nL4N444154

** FIGS Inc FIGS.N :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N4440M0

** Sweetgreen Inc SG.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions annuelles en raison d'une faible demande nL6N4440NL

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis janvier

nL4N4440QX

** Broadstone Net Lease Inc BNL.N :

BUZZ - Recul suite à une émission d'actions de 226 millions de dollars nL6N4440OJ

** Sezzle Inc SEZL.O :

BUZZ - Le titre recule alors que la révision à la hausse des prévisions ne répond pas aux attentes élevées nL4N4440S7

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Rebond après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions nL6N4440PH

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - En baisse alors que les conditions d’autorisation de la FDA tempèrent l’enthousiasme nL4N4440VH

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En baisse après le retrait de ses prévisions pour 2026 et la réduction de moitié de son dividende nL6N4440QP

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - En baisse après avoir prévu une baisse plus marquée de son chiffre d'affaires annuel nL6N4440UG

** Rocket Companies Inc RKT.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et des perspectives moins favorables sur le marché hypothécaire nL4N4440VU

** Expensify Inc EXFY.O :

BUZZ - En forte hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre nL6N4440QG

** Better Home & Finance Holding Co BETR.O :

BUZZ - Recul après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le troisième trimestre nL6N4440RQ

** ACM Research Inc ACMR.O :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et une révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires nL6N4440OQ

** StepStone Group Inc STEP.O :

BUZZ - L'action recule légèrement après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL4N4440ZD

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - Le titre progresse après la confirmation des perspectives annuelles et de la date de lancement de “GTA VI”

nL4N4440X5

** Blend Labs Inc BLND.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N4440SW

** Runway Growth Finance Corp RWAY.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation du revenu net d'investissement au deuxième trimestre nL4N44411Z

** Innovex International Inc INVX.N :

BUZZ - En baisse alors qu'un investisseur en capital-investissement cède une partie de sa participation dans cette société d'équipements pétroliers nL6N4440TE

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - En baisse après un recul de son bénéfice au deuxième trimestre nL4N444120

** SunRun Inc RUN.O :

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

** Enphase Energy Inc ENPH.O : ** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Les valeurs solaires progressent après l'annonce par Trump de mesures commerciales visant à concurrencer la Chine

nL6N4440UC

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis sept mois grâce à des perspectives de croissance optimistes nL4N444154

** Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O :

BUZZ - Devrait ouvrir en hausse lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 345,6 millions de dollars nL6N4440OC

** Macerich Co MAC.N :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de la vente de titres échangeables à hauteur de 675 millions de dollars nL6N4440V0

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

x** Chevron Corp CVX.N :

** Valero Energy Corp VLO.N : ** Targa Resources Corp TRGP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que les investisseurs évaluent un éventuel accord sur le détroit d’Ormuz entre l’Iran et les pays du Golfe nL4N44416R

** BlossomHill Therapeutics Inc BLSM.O :

BUZZ - En passe d’un début en bourse discret après une introduction en bourse revalorisée à 150 millions de dollars

nL6N4440UT

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Plonge alors que des perspectives moroses menacent sa place dans le S&P 500 nL4N44418N

** DoubleVerify Holdings Inc DV.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à l'accord de privatisation conclu avec Nielsen nL6N4440WJ