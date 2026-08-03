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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Atkore, Integer, compagnies aériennes
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant fait baisser les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. .N

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Le titre progresse après l’annonce par la société d’un nouveau modèle d’IA nL4N4400VM

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à des informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec AstraZeneca

nL4N4400JB

** Atkore Inc ATKR.N :

BUZZ - Le titre bondit après l'accord de l'italien Prysmian pour racheter la société dans le cadre d'une opération de 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL4N4400LH

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent après l'annulation par Trump d'une attaque contre l'Iran afin de rechercher un accord sur le nucléaire nL4N4400O9

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent alors que les cours du pétrole reculent nL4N4400OL

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En baisse après un échange de dette contre des actions d'une valeur de 1,4 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL4N4400RY

** Integer Holdings Corp ITGR.N :

BUZZ - En hausse après l'accord de KKR sur une opération de retrait de la cote de 5,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL4N4400W9

** Southern Co SO.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2,15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nL6N4400QM

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ATKORE
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BRISTOL-MYERSSQU
64,930 USD NYSE -0,57%
CHEVRON
194,510 USD NYSE -1,18%
DELTA AIR LINES
91,520 USD NYSE +4,67%
DIAMONDBACK ENG
197,8750 USD NASDAQ -2,50%
EXXONMOBIL HLDG
154,120 USD NYSE -0,88%
GAMESTOP
19,220 USD NYSE -11,53%
Gaz naturel
2,75 USD NYMEX -0,40%
INTEGER HOLDINGS
124,520 USD NYSE +2,68%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
79,28 USD Ice Europ -10,01%
SOUTHERN CO
94,610 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
46,650 USD NYSE +3,72%
UNITED AIRLINES
128,8450 USD NASDAQ +6,19%
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