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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Apple, Travelers, Intuitive Surgical
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse vendredi, les investisseurs réévaluant la hausse de cette année alimentée par l'IA, ce qui a accentué la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont ajouté à la pression. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En baisse, les prévisions plus faibles pour le troisième trimestre alimentant les inquiétudes quant à la croissance nL4N43J0KW

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - HSBC relève la recommandation sur Apple à “acheter”

nL6N43J0HC

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel de base nL4N3KS0ZW

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les incertitudes liées à l'Obamacare assombrissent les prévisions nL4N43J0NO

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse; la fusée Starship a interrompu son décollage avant le lancement nL4N43J0NI

** ONEOK Inc OKE.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur ONEOK à “conserver” en raison des perspectives moroses pour le Bakken

nL4N43J0QE

** Construction Partners Inc ROAD.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43J0LJ

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - Chute suite à une émission d’actions de 100 millions de dollars à une forte décote nL6N43J0MP

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Dispose de peu d’options autonomes pour améliorer sa croissance, selon Morgan Stanley nL4N43J0RW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques en hausse suite à la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran et à la menace de fermeture de la mer Rouge nL6N43J0OM

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent alors que les cours du cuivre baissent légèrement nL4N43J0XQ

Apple

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BHP GROUP SP ADR
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EXXONMOBIL HLDG
149,100 USD NYSE +8,66%
FREEPORT MCMORAN
56,950 USD NYSE -2,70%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
366,6500 USD NASDAQ -8,87%
NETFLIX
65,8250 USD NASDAQ -11,47%
OCCIDENTAL PETROLEUM
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ONEOK
93,685 USD NYSE +0,75%
PAYPAL HOLDINGS
55,8900 USD NASDAQ -1,48%
Pétrole Brent
86,91 USD Ice Europ +2,42%
Pétrole WTI
81,79 USD Ice Europ +2,57%
REGENXBIO
8,9900 USD NASDAQ -19,73%
RIO TINTO SP ADR
89,090 USD NYSE -1,69%
SOUTHERN COPPER
172,000 USD NYSE -2,06%
SPACEX
125,3100 USD NASDAQ -4,42%
TRAVELERS COS
363,690 USD NYSE +7,63%
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