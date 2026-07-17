LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Apple, Travelers, Intuitive Surgical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse vendredi, les investisseurs réévaluant la hausse de cette année alimentée par l'IA, ce qui a accentué la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont ajouté à la pression. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En baisse, les prévisions plus faibles pour le troisième trimestre alimentant les inquiétudes quant à la croissance nL4N43J0KW

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - HSBC relève la recommandation sur Apple à “acheter”

nL6N43J0HC

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel de base nL4N3KS0ZW

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les incertitudes liées à l'Obamacare assombrissent les prévisions nL4N43J0NO

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse; la fusée Starship a interrompu son décollage avant le lancement nL4N43J0NI

** ONEOK Inc OKE.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur ONEOK à “conserver” en raison des perspectives moroses pour le Bakken

nL4N43J0QE

** Construction Partners Inc ROAD.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43J0LJ

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - Chute suite à une émission d’actions de 100 millions de dollars à une forte décote nL6N43J0MP

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Dispose de peu d’options autonomes pour améliorer sa croissance, selon Morgan Stanley nL4N43J0RW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques en hausse suite à la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran et à la menace de fermeture de la mer Rouge nL6N43J0OM

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés minières de cuivre reculent alors que les cours du cuivre baissent légèrement nL4N43J0XQ