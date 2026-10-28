information fournie par Reuters • 28/10/2026 à 14:10

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Alphabet, AvePoint, Fortive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

28 octobre - Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi, les valeurs du secteur des puces mémoire ayant progressé après les résultats exceptionnels de SK Hynix, tandis que les investisseurs considéraient les prochains résultats financiers clés des entreprises comme le prochain test pour le secteur de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre recule après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N46E0A4

** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - Hausse grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions et à des perspectives de résultats annuels revues à la hausse nL3N46E0TB

** Visa Inc V.N :

BUZZ - Recul malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N46E0IN

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Chute après des résultats du troisième trimestre décevants et des prévisions en deçà des attentes nL6N46E0KD

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Va acquérir Trench Group dans le cadre d'une transaction de 9 milliards de dollars; le titre progresse

nL6N46E0NH

** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL3N46E127

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - Le titre recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL3N46E10X

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d'actions et d'obligations convertibles nL6N46E0OC

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En baisse après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46E0NB

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N46E0O5

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice record et à un changement de directeur général nL3N46E15I

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Recul après la publication des résultats trimestriels; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

nL3N46E14B

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N46E0OZ

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL3N46E18T

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce des projets d'OpenAI d'acheter des puces Google nL6N46E0NR

** AvePoint Inc AVPT.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N46E0PO

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - En hausse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à des résultats optimistes au troisième trimestre

nL6N46E0O0

** Terex Corp TEX.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL3N46E1BD

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - En baisse en raison d'un fléchissement du chiffre d'affaires du segment des soins aigus nL3N46E19L

** International Paper Co IP.N :

BUZZ - En baisse après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre nL6N46E0LG

** Fortive Corp FTV.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfice annuel optimistes nL3N46E18L

** Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de résultats du troisième trimestre nL6N46E0RE

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires nL6N46E0S1

** Brinker International Inc EAT.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et publié des résultats encourageants nL6N46E0SU

** Frontier Airlines Holdings Inc ULCC.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel inattendu et des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

nL3N46E1GU