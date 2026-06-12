LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Adobe, Enliven Therapeutics, SpaceX

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, soutenus par les espoirs d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus importante introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.
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** Adobe Inc ADBE.O :
BUZZ - En baisse alors que le départ du directeur financier tempère la révision à la hausse des perspectives nL6N42K0AQ
** Intuitive Machines Inc LUNR.O :
** Satellogic Inc SATL.O :
** Roundhill Space & Technology ETF MARS.N : ** Procure Space ETF UFO.O :
BUZZ - Les valeurs spatiales américaines en hausse avant l'entrée en bourse de SpaceX nL4N42K0K6
** Astera Labs Inc ALAB.O :
** CoreWeave Inc CRWV.O :
** Nebius Group NV NBIS.O : ** Teradyne Inc TER.O :
BUZZ - Hausse après l'intégration dans le Nasdaq-100
nL4N42K0KJ
** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :
BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars pour financer un médicament contre la leucémie
nL6N42K0OI
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :
BUZZ - Prêt pour des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars
nL6N42K0N2
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