 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Adobe, Enliven Therapeutics, SpaceX
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, soutenus par les espoirs d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus importante introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

.N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse alors que le départ du directeur financier tempère la révision à la hausse des perspectives nL6N42K0AQ

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

** Satellogic Inc SATL.O :

** Roundhill Space & Technology ETF MARS.N : ** Procure Space ETF UFO.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales américaines en hausse avant l'entrée en bourse de SpaceX nL4N42K0K6

** Astera Labs Inc ALAB.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O : ** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - Hausse après l'intégration dans le Nasdaq-100

nL4N42K0KJ

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 400 millions de dollars pour financer un médicament contre la leucémie

nL6N42K0OI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Prêt pour des débuts très attendus après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

nL6N42K0N2

Valeurs associées

ADOBE
218,8000 USD NASDAQ -6,25%
ASTERA LABS
367,4700 USD NASDAQ +11,07%
COREWEAVE
95,7400 USD NASDAQ +0,14%
ENLIVEN THERP
40,3600 USD NASDAQ +9,08%
INTUITIVE MACH RG-A
30,6400 USD NASDAQ +15,47%
NEBIUS GROUP RG-A
222,2400 USD NASDAQ +4,98%
SATELLOGIC RG-A
7,5200 USD NASDAQ +19,75%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
TERADYNE
381,4000 USD NASDAQ +9,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du centre de la vieille ville de Dresde
    Allemagne: Seules les dépenses publiques évitent la baisse du PIB, selon la Bundesbank
    information fournie par Reuters 12.06.2026 13:38 

    Les dépenses publiques massives consacrées à la ‌défense et aux infrastructures empêcheront l'Allemagne de sombrer dans la récession cette année, alors que la guerre en ​Iran pèse sur la première économie européenne et fait grimper l'inflation, a déclaré vendredi ... Lire la suite

  • Interview de Reuters avec Nagel, président de la Bundesbank allemande, à Francfort
    Les responsables de la BCE n'excluent pas la possibilité d'une hausse des taux en juillet
    information fournie par Reuters 12.06.2026 13:34 

    Les responsables de la Banque centrale ‌européenne (BCE) ont laissé vendredi la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en juillet, compte ​tenu du niveau élevé de l'inflation, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour savoir si une telle mesure ... Lire la suite

  • David Hockney au Centre Pompidou à Paris le 16 juin 2017 ( AFP / Martin BUREAU )
    David Hockney, un hymne à la vie en couleurs
    information fournie par AFP 12.06.2026 13:28 

    Artiste parmi les plus influents des 20e et 21e siècles, David Hockney, décédé jeudi à Londres à l'âge de 88 ans, laisse une oeuvre gigantesque et vibrante de couleurs, des paysages verdoyants de son Angleterre natale aux piscines turquoises de Californie. Figure ... Lire la suite

  • Chine-États-Unis : Macron médiateur ?
    Chine-États-Unis : Macron médiateur ?
    information fournie par France 24 12.06.2026 13:00 

    Alors que le sommet du G7 2026 organisé par Emmanuel Macron à Evian du 15 au 17 juin approche, le président français exhorte la Chine, les Etats-Unis et l'Europe à "agir avec urgence avec urgence en vue d'une coordination de leur politique économique pour résorber ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 344,06 +1,75%
Pétrole Brent
87,44 -1,90%
EXAIL TECHNOLOGIES
100,5 -16,25%
TOTALENERGIES
75,46 -3,26%
SOITEC
132,05 +2,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank