LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Accenture, Arhaus, Alkermes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, tirés par les valeurs liées à l’IA, alors qu’une baisse de 2% des cours du pétrole a fait reculer les rendements des bons du Trésor, sur fond de signes indiquant que les parties belligérantes au Moyen-Orient étaient ouvertes à un règlement. .N

** Critical Metals Corp CRML.O :

** Greenland Mine Ltd GRML.O :

** Greenland Energy Co GLND.O :

BUZZ - Les valeurs américaines liées au Groenland bondissent après un accord sur la présence militaire nL4N45D0H4

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - En hausse après un article du WSJ indiquant que les négociations sur le règlement de la fusion progressent

nL6N45D0CP

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Hausse suite à un partenariat avec Anthropic pour l’évaluation de modèles d’IA nL6N45D0CY

** Cue Biopharma Inc CUE.O :

BUZZ - Forte hausse après les résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221 nL4N45D0JA

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Webull Corp BULL.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent après que le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois nL6N45D0EO

** Arhaus Inc ARHS.O :

BUZZ - En hausse; Jefferies relève sa recommandation à "acheter" nL4N45D0PE

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - Hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament en phase précoce contre le TDAH nL4N45D0QG