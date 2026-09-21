LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Accenture, Arhaus, Alkermes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, tirés par les valeurs liées à l’IA, alors qu’une baisse de 2% des cours du pétrole a fait reculer les rendements des bons du Trésor, sur fond de signes indiquant que les parties belligérantes au Moyen-Orient étaient ouvertes à un règlement. .N
** Critical Metals Corp CRML.O :
** Greenland Mine Ltd GRML.O :
** Greenland Energy Co GLND.O :
BUZZ - Les valeurs américaines liées au Groenland bondissent après un accord sur la présence militaire nL4N45D0H4
** Paramount Skydance Corp PSKY.O :
** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :
BUZZ - En hausse après un article du WSJ indiquant que les négociations sur le règlement de la fusion progressent
nL6N45D0CP
** Accenture PLC ACN.N :
BUZZ - Hausse suite à un partenariat avec Anthropic pour l’évaluation de modèles d’IA nL6N45D0CY
** Cue Biopharma Inc CUE.O :
BUZZ - Forte hausse après les résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221 nL4N45D0JA
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Strategy Inc MSTR.O :
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
** Webull Corp BULL.O :
BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent après que le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois nL6N45D0EO
** Arhaus Inc ARHS.O :
BUZZ - En hausse; Jefferies relève sa recommandation à "acheter" nL4N45D0PE
** Alkermes PLC ALKS.O :
BUZZ - Hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament en phase précoce contre le TDAH nL4N45D0QG
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