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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Accenture, Arhaus, Alkermes
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 13:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, tirés par les valeurs liées à l’IA, alors qu’une baisse de 2% des cours du pétrole a fait reculer les rendements des bons du Trésor, sur fond de signes indiquant que les parties belligérantes au Moyen-Orient étaient ouvertes à un règlement. .N

** Critical Metals Corp CRML.O :

** Greenland Mine Ltd GRML.O :

** Greenland Energy Co GLND.O :

BUZZ - Les valeurs américaines liées au Groenland bondissent après un accord sur la présence militaire nL4N45D0H4

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - En hausse après un article du WSJ indiquant que les négociations sur le règlement de la fusion progressent

nL6N45D0CP

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Hausse suite à un partenariat avec Anthropic pour l’évaluation de modèles d’IA nL6N45D0CY

** Cue Biopharma Inc CUE.O :

BUZZ - Forte hausse après les résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221 nL4N45D0JA

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Webull Corp BULL.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent après que le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois nL6N45D0EO

** Arhaus Inc ARHS.O :

BUZZ - En hausse; Jefferies relève sa recommandation à "acheter" nL4N45D0PE

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - Hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament en phase précoce contre le TDAH nL4N45D0QG

Valeurs associées

ACCENTURE-A
187,065 USD NYSE +3,23%
ALKERMES
44,3700 USD NASDAQ +2,26%
ARHAUS RG-A
8,7200 USD NASDAQ +11,94%
BTC/USD
86 383,6240 USD CryptoCompare +6,76%
COINBASE GLB RG-A
201,9700 USD NASDAQ +3,97%
CRML
8,8600 USD NASDAQ +31,65%
CUE BIOPHARMA
26,2300 USD NASDAQ -29,20%
GREENLAND ENERGY
2,9850 USD NASDAQ +148,75%
GREENLAND MIN
10,0473 USD NASDAQ +252,54%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX +0,38%
KLOTHO NEUROS
0,4680 USD NASDAQ -10,72%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,0450 USD NASDAQ -1,62%
Pétrole Brent
100,58 USD Ice Europ -3,37%
Pétrole WTI
95,36 USD Ice Europ -4,38%
ROBINHOOD MARKETS
124,1950 USD NASDAQ +3,65%
STRATEGY RG-A
166,9700 USD NASDAQ +8,48%
WARNER BROS RG-A
30,8200 USD NASDAQ +10,86%
WEBULL
8,2750 USD NASDAQ +0,30%
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